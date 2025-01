Real Madrid Ditahan Tottenham, Navas Sebut Lloris Jadi Kunci

TEMPO.CO, Jakarta - Kiper Real Madrid Keylor Navas tak puas setelah timnya bermain imbang 1-1 saat menjamu Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Champions, di Santiago Bernabeu, Rabu dinihari, 18 Oktober 2017. Madrid sempat tertinggal karena gol bunuh diri Raphael Varane, sebelum disamakan oleh penalti Cristiano Ronaldo.

"Kami tak bisa pulang dengan rasa puas. Kami inginnya menang, tapi terima kasih Tuhan kami bisa menjalankan tugas kami sebaik mungkin," kata Navas.

Kiper asal Kosta Rika itu mengatakan Madrid menciptakan banyak peluang emas. Setidaknya ada dua peluang emas yang masing-masing diciptakan Karim Benzema dan Ronaldo di babak kedua. Namun kiper Tottenham, Hugo Lloris, tampil gemilang lewat penyelamatan krusialnya.

"Lloris melakukan penyelamatan besar. Kami punya banyak peluang, tapi hasilnya tak seusai dengan yang kami inginkan," kata Navas.

Navas juga tampil cukup bagus dalam pertandingan itu. Ia menggagalkan peluang one on one Harry Kane dan menepis tendangan keras Christian Eriksen. Namun di babak pertama, Navas gagal membendung bola salah antisipasi dari Varane.

"Ingin kami tetap menjaga clean sheet. Namun ada situasi yang tak dapat kami kontrol," kata dia. Ia pun berharap dalam laga-laga selanjutnya, Los Blancos dapat memperbaiki permainannya.

Dalam pertandingan itu, Madrid sedikit lebih banyak menguasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 61:39. Terhitung ada 8 tembakan terarah diciptakan Madrid. Sedangkan di kubu Tottenham empat tembakan ke gawang diciptakan.

Madrid kecolongan pada menit ke-28 saat bek sayap Tottenham, Sergio Aurirer, mengirim umpan silang dari sayap kanan. Varane yang sedang menjaga Kane, justru mengubah arah bola ke arah yang sulit dijankau Navas.

Beruntung di akhir babak pertama, Ronaldo menyamakan kedudukan lewat titik putih. Wasit menunjuk penalti setelah Toni Kroos dijatuhkan oleh Aurier di menit ke 42. 1-1 hasil itu bertahan hingga peluit Szymon Marciniak dari Polandia meniupkan peluit akhir.

Dengan hasil imbang 1-1 itu, Madrid dan Tottenham sama sama berbagai peringkat puncak grup H. Keduanya sama-sama mengumpulkan 7 poin dari tiga laga. Keduanya juga memiliki selisih gol yang sama, yakni 5.

Dalam laga lanjutan ke 4 kualifikasi Liga Champions , giliran Tottenham yang akan menjamu Madrid di Wembley Stadium. Pertandingan dijadwalkan pada dua minggu mendatang.

