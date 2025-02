Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-23, Klasemen, dan Jadwal Selanjutnya

Jumat, 14 Februari Persik Kediri 0 Persis Solo 0 Semen Padang 2 (Rosad Setiawan 10. Cornelius Stewart 90+6’) vs Persita Tangerang 0.

Sabtu, 15 Februari Madura United 3 (Iran Goncalves Junior 25’, Youssef Ezzejjari 34’, Andi Irfan 90+1’) vs Dewa United 1 (Egy Maulana Vikri 49’). Persebaya Surabaya 1 (Bruno Moreira 55’) vs PSBS Biak 0.

Minggu, 16 Februari:

Borneo FC 2 (Matheus Pato 16’, 45+5’ P) vs Barito Putera 1 (Anderson Nascimento 24’)

Persija Jakarta 2 (Gustavo Almeida 34’, Firza Andika 39’) vs Persib Bandung 2 (Nick Kuipers 51’, David da Silva 70’).

PSIS Semarang 1 (Joao Ferrari 37’) vs PSM Makassar 1 (Yuran Fernandes 45+4’/P),