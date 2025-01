Rekap Hasil Liga Champions Pekan Ke-8, Klasemen Akhir, Daftar Tim yang Lolos dan Tersingkir

Manchester City dan PSG, yang awalnya sempat terancam tersingkir, juga finis di zona playoff setelah memenangi laga terakhir. PSG mengalahkan Stuttgart 4-1, sedangkan Manchester City unggul 3-1 atas Club Brugge.

Hasil Liga Champions Kamis dinihari, 30 Januari 2025

Aston Villa vs Celtic 4-2

Barcelona vs Atalanta 2-2

Bayer Leverkusen vs Sparta Prague 2-0

Bayern Munchen vs Slovan Bratislava 3-1

Brest vs Real Madrid 0-3

Dinamo Zagreb vs AC Milan 2-1

Dortmund vs Shakhtar Donetsk 3-1

Girona vs Arsenal 1-2

Inter Milan vs Monaco 3-0

Juventus vs Benfica 0-2

Lille vs Feyenoord 6-1

Manchester City vs Club Brugge 3-1

PSV Eindhoven vs Liverpool 3-2

Salzburg vs Atletico Madrid 1-4

Sporting CP vs Bologna 1-1

Sturm Graz vs RB Leipzig 1-0

Stuttgart vs PSG 1-4

Young Boys vs Crvena zvezda 0-1.

Klasemen Liga Champions

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 8 17-5 21 2 Barcelona 8 28-13 19 3 Arsenal 8 16-3 19 4 Inter Milan 8 11-1 19 5 Atletico Madrid 8 20-12 18 6 Aston Villa 8 13-6 16 7 Lille 8 17-10 16 8 Bayer Leverkusen 8 15-7 16 9 AC Milan 8 14-11 15 10 Real Madrid 8 20-12 15 11 Bayern Munich 8 20-12 15 12 Borussia Dortmund 8 22-12 15 13 Atalanta 8 20-6 15 14 PSV Eindhoven 8 16-12 14 15 Feyenoord 8 18-21 13 16 Stade Brestois 8 10-11 13 17 Monaco 8 13-13 13 18 Benfica 8 16-12 13 19 PSG 8 14-9 13 20 Juventus 8 9-7 12 21 Celtic Glasgow 8 13-14 12 22 Manchester City 8 18-14 11 23 Sporting Lisbon 8 13-12 11 24 Club Brugge 8 7-11 11 25 Dinamo Zagreb 8 12-19 11 26 VfB Stuttgart 8 13-17 10 27 Shakhtar Donetsk 8 8-16 7 28 Bologna FC 8 4-9 6 29 Crvena Zvezda 8 13-22 6 30 Sturm Graz 8 5-14 6 31 Sparta Prague 8 7-21 4 32 RB Leipzig 8 8-15 3 33 Girona FC 8 5-13 3 34 Red Bull Salzbourg 8 5-27 3 35 Slovan Bratislava 8 7-27 0 36 Young Boys 8 3-24 0



Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions:

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa.

Daftar Tim yang Harus Melewati Playoff Liga Champions:

Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting, Club Brugge.

Daftar Tim yang Tersingkir dari Liga Champions:

Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Crvena zvezda, Sturm Graz, Sparta Prague, RB Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislava, Young Boys.