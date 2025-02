Sederet Pesepak Bola Top Dunia yang Jadi Bintang Iklan di Indonesia

Adapun video iklan Dua Kelinci bertajuk For the Love of Football berdurasi 1 menit yang menampilkan Gareth Bale diunggah di kanal YouTube Dua Kelinci pada Juni 2014. Iklan tersebut menampilkan seorang pelatih tim sepak bola lokal yang menonton pertandingan sambil menghabiskan kacang Dua Kelinci.