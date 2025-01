Undian Liga Champions: Chelsea Bisa Bertemu PSG atau Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai runner-up Grup C, setelah ditahan Atletico Madrid 1-1 di laga terakhirnya. The Blues harus melihat AS Roma menjadi juara grup setelah tim Italia itu menekuk Qarabag 1-0.



Posisi runner-up ini merugikan Chelsea. Mereka bisa bertemu dengan tim besar pada hasil undian babak 16 besar Liga Champions, yang akan dilakukan di Nyon, Senin nanti. Chelsea bisa bertemu dengan para juara grup, yang saat ini antara lain Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona, atau Besiktas. Selain itu, The Blues bisa saja bertemu dengan Sevilla atau Real Madrid, jika kedua tim tersebut dapat menjadi pemuncak klasemen di grupnya masing-masing.



Chelsea dipastikan tidak akan bertemu dengan Manchester United atau Manchester City yang menjadi pemuncak grup. Sesuai dengan aturan, klub senegara tidak dapat bertemu di babak 16 besar Liga Champions.



Meski begitu, Chelsea tak gentar. “Bukan masalah siapa yang akan kami dapatkan, kami adalah Chelsea,” ujar Eden Hazard, seperti dikutip dari The Sun. “Kami tahu PSG dan Barcelona sangat bagus, tapi kami juga tim papan atas. Kami bisa melakukan apa pun.”



Chelsea dan AS Roma memiliki nilai sama, tapi AS Roma berhak menjadi pemuncak klasemen karena unggul head-to-head.



THE SUN | NAWIR ARSYAD AKBAR