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Undian Piala AFC 2018: Persija Jakarta Masuk Grup H

Pembagian Grup

6 Desember 2017 | 20.21 WIB

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Selebrasi pemain Persija pada pertandingan Liga I Gojek Traveloka di Stadion Manahan, Solo, 3 November 2017. Persija menempati urutan kelima klasemen dengan nilai 58 dari 33 laga. Facebook/@Persija

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TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian pembagian grup Piala AFC 2018 telah dirilis oleh Federasi Sepakbola Asia (AFC), Rabu, 6 Desember 2017. Klub asal ibu kota, Persija Jakarta masuk ke dalam grup H.

Persija akan satu grup dengan Tampines Rovers atau Geylang United dari Singapura, Johor Darul Tazim atau Selangor dari Malaysia, dan Song Lam Nghe An dari Vietnam.
 
Sedangkan wakil Indonesia lain, Madura United masih belum memastikan posisinya di Piala AFC 2018. Pasalnya, Madura masih harus menunggu Bali United yang berlaga di babak penyisihan Liga Champions Asia. 
 
Jika Bali gagal lolos, maka mereka akan berlaga di Piala AFC 2018 dan akan tergabung di grup G. Namun bila berhasil lolos ke putaran final Liga Champions Asia, maka posisi Bali United di Piala AFC akan diisi oleh Madura United. 
 
Di grup G nanti, Bali United/Madura United akan menghadapi FLC Than Hoa/Hanoi FC dari Vietnam, Yangon United dari Myanmar, dan klub posisi dua Liga Filipina.
 
Piala AFC merupakan turnamen tahunan yang diikuti oleh seluruh klub di Asia dan setingkat dengan European League di Eropa. Turnamen ini dibagi ke dalam lima bagian yakni Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Indonesia dan negara ASEAN lainnya tergabung di grup F, G, dan H. 
 
Berikut daftar lengkap pembagian grup Piala AFC 2018
 
Grup A
Malkiya Club (Bahrain)
Al Jazeera (Jordania)
Air Force Club (Iraq)
Winner of PO WEST 3 (Oman/Palestine)

Grup B
Al Ahed (Lebanon)
Manama Club (Bahrain)
Al Jaish (Syria)
Al Zawraa Club (Iraq)

Grup C
Al Faisaly or AL Wendat (Jordania)
Al Ansar FC (Lebanon)
Dhofar Club (Oman)
Al Wahda (Syria)

Grup D
FC Istiklol (Tajikistan)
Turkmenistan 1st Club
FC Alay (Kirgistan)
PO - winner (Tajikistan/Turkmenistan/Kirgistan)

Grup E
Aizwl FC (IND) or Mohun Bagan (India)
New Radiant SC (Maldives)
Bangladesh 1st Club
PO - Winner (India/Maldives/Bhutan)

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Grup F
Philippines 1st Club or 3rd club
Home United FC (Singapore)
Shan United (Myanmar) or Yadanarbon FC (Myanmar)
Winner of PO Asean 3 (Laos/Cambodia)

Grup G
Bali United FC (Indonesia) or Madura United (Indonesia)
Philippines 2nd Club
FLC Than Hoa (Vietnam) or Hanoi FC (Vietnam)
Yangon United FC (Myanmar)

Grup H
Tampines Rovers (Singapore) or Geylang International FC (Singapore)
Persija Jakarta (Indonesia)
Johor Darul Ta'zim (Malaysia) or Selangor FA (Malaysia)
Song Lam Nghe An FC (Vietnam)

Grup I
4.25 SC (Korea)
Hang Yuen FC (Taiwan)
Benfica Macau (Macau)
PO - Winner (Korea/Mongolia).

 

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Egi Adyatama

Egi Adyatama

Wartawan Tempo

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