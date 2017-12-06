Undian Piala AFC 2018: Persija Jakarta Masuk Grup H

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian pembagian grup Piala AFC 2018 telah dirilis oleh Federasi Sepakbola Asia (AFC), Rabu, 6 Desember 2017. Klub asal ibu kota, Persija Jakarta masuk ke dalam grup H.
Malkiya Club (Bahrain)
Al Jazeera (Jordania)
Air Force Club (Iraq)
Winner of PO WEST 3 (Oman/Palestine)
Grup B
Al Ahed (Lebanon)
Manama Club (Bahrain)
Al Jaish (Syria)
Al Zawraa Club (Iraq)
Grup C
Al Faisaly or AL Wendat (Jordania)
Al Ansar FC (Lebanon)
Dhofar Club (Oman)
Al Wahda (Syria)
Grup D
FC Istiklol (Tajikistan)
Turkmenistan 1st Club
FC Alay (Kirgistan)
PO - winner (Tajikistan/Turkmenistan/Kirgistan)
Grup E
Aizwl FC (IND) or Mohun Bagan (India)
New Radiant SC (Maldives)
Bangladesh 1st Club
PO - Winner (India/Maldives/Bhutan)
Grup F
Philippines 1st Club or 3rd club
Home United FC (Singapore)
Shan United (Myanmar) or Yadanarbon FC (Myanmar)
Winner of PO Asean 3 (Laos/Cambodia)
Grup G
Bali United FC (Indonesia) or Madura United (Indonesia)
Philippines 2nd Club
FLC Than Hoa (Vietnam) or Hanoi FC (Vietnam)
Yangon United FC (Myanmar)
Grup H
Tampines Rovers (Singapore) or Geylang International FC (Singapore)
Persija Jakarta (Indonesia)
Johor Darul Ta'zim (Malaysia) or Selangor FA (Malaysia)
Song Lam Nghe An FC (Vietnam)
Grup I
4.25 SC (Korea)
Hang Yuen FC (Taiwan)
Benfica Macau (Macau)
PO - Winner (Korea/Mongolia).