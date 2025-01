Sinopsis Film Animasi The Witcher: Sirens of the Deep

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi The Witcher: Sirens of the Deep akan dirilis pada 11 Februari 2025. Mengadaptasi cerita pendek A Little Sacrifice karya Andrzej Sapkowski, film ini akan menjadi proyek anime kedua dari Netflix setelah The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021).

Dikutip dari Fandom, film animasi ini kolaborasi Netflix dengan Studio Mir dan Platige Image. Mir merupakan studio animasi Korea Selatan yang telah menghidupkan serial animasi seperti The Legend of Korra(2012), X-Men '97 (2024), dan serial Devil May Cry (2019). NaskahThe Witcher: Sirens of the Deep ditulis oleh Mike Ostrowski dan Rae Benjamin, Kang Hei Chul sebagai sutradara.

Sinopsis The Witcher: Sirens of the Deep

The Witcher: Sirens of the Deep akan bercerita tentang Geralt dari Ravia, pemburu monster yang bermutasi dan disewa untuk menyelidiki rangkaian serangan di desa tepi laut. Ia terlibat terlibat dalam konflik yang telah berlangsung selama berabad-abad antara manusia dan makhluk duyung.

Untuk keluar dari konflik ini, ia harus mengandalkan teman-teman lama dan baru untuk memecahkan misteri sebelum permusuhan antara kedua kerajaan menjadi perang.Netflix telah merilis teaser dari film animasi ini.

Dikutip dari Collider, teaser berdurasi 2 menit 54 detik ini memperlihatkan Geralt sebagai tokoh utama dan cara dia berurusan dengan orang-orang. Dalam cuplikan tersebut, Jaskier memancing Geralt untuk berbicara tentang Essi Daven, wanita yang ia duga membuat Geralt tertarik. Namun, Geralt dengan cepat menyadari yang sedang dilakukan Jaskier.