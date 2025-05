15 Film Paling Ditunggu 2016, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta--Setelah dipuaskan dengan ragam film Hollywood yang bertabur bintang pada 2015, pada 2016 Anda kembali akan disuguhi banyak film baru. Banyak dari film tersebut merupakan lanjutan dari film pendahulunya, ada pula yang merupakan produksi ulang (remake) dari film yang pernah ada.

“Tahun ini bakal jadi tahun yang besar bagi Hollywood karena awal tahun bakal ada Kung Fu Panda 3 dan Batman Vs Superman, kemudian kembalinya Independence Day sangat menjanjikan di pertengahan tahun, dengan film besar yang bakal jadi penutup tahun - Rogue One, A Star Wars Story,” ujar Managing Director BookMyShow Indonesia Sudhir Syal dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Senin (11/1/2016).

Penasaran film-film apa saja yang layak ditunggu rilisnya pada tahun ini? Berikut ini daftar 15 film yang paling dinanti versi Book My Show pada 2016:

1. Kung Fu Panda 3

Tanggal tayang: 29 Januari 2016 https://www.youtube.com/watch?v=10r9ozshGVE

Kisah Po akan kembali menghibur Anda lewat aksinya dalam “Kung Fu Panda 3”. Para aktor dan aktris ternama Hollywood akan tetap menjadi pengisi suara, seperti Jack Black sebagai Po, Angelina Jolie sebagai Tigress, Dustin Hoffman sebagai Shifu, Jackie Chan sebagai Monkey, Seth Rogan sebagai Mantis, san Lucy Liu sebagai Viper.

2. Allegiant

Tanggal tayang: 18 Maret 2016 https://www.youtube.com/watch?v=0G0C-vMHcQY

Beatrice Prior dan Tobias Eaton berhasil mencapai dunia di luar pagar dan dibawa di bawah perlindungan agensi rahasia yang dikenal dengan Bureau of Genetic Welfare. Bagaimana kelanjutan kisah keduanya dalam lanjutan kisah “Divergent” dan “Insurgent”?

3. Batman Vs Superman: Dawn of Justice

Tanggal tayang: 25 Maret 2016 https://www.youtube.com/watch?v=0WWzgGyAH6Y



Dalam sekuel “Man of Steel” ini, Henry Cavill kembali berperan sebagai Clark Kent/Superman dan Amy Adams memerankan Lois Lane. Ben Affleck terjun pertama kali sebagai Bruce Wayne/Batman. Lewat Batman v Superman, kita bakal dikenalkan pada sosok Wonder Woman yang diperankan Gal Gadot dan Aquaman yang diperankan Jason Momoa.



4. The Jungle Book

Tanggal tayang: 15 April 2016 https://www.youtube.com/watch?v=HcgJRQWxKnw



Film ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama pada 1967. Neel Sethi dipercaya Disney menjadi pengisi suara Mowgli, seorang anak laki-laki yatim piatu yang dibesarkan di hutan oleh sekelompok serigala, seekor beruang dan panther hitam.

5. Captain America: Civil War

Tanggal tayang: 6 Mei 2016 https://www.youtube.com/watch?v=uVdV-lxRPFo



Yang namanya pertemanan, tidak selamanya akur. Itu pula yang terjadi pada superhero Captain America dan Iron Man. Adanya campur tangan politik dalam aktivitas Avengers menyebabkan terjadinya cekcok antara Captain America dan Iron Man. Nantikan keseruan perselisihan keduanya dalam “Captain America: Civil War”.

6. X-Men: Apocalypse

Tanggal tayang: 27 Mei 2016 https://www.youtube.com/watch?v=COvnHv42T-A

Dengan bangkitnya mutan pertama di dunia, Apocalypse, X-Men harus bersatu untuk melawan rencananya memusnahkan manusia.

7. Alice Through the Looking Glass

Tanggal tayang: 27 Mei 2016 https://www.youtube.com/watch?v=OiEG3Zr_Jxs

Film “Alice in Wonderland” sempat dibuat pada 2012. Kini, Alice pergi lagi ke Wonderland dan kembali menyelamatkan Mad Hatter. Alice merupakan tokoh fiksi dari novelis kenamaan Lewis Carroll.

8. Warcraft

Tanggal tayang: 10 Juni 2016 https://www.youtube.com/watch?v=RhFMIRuHAL4

Setelah “Final Fantasy”, kali ini “Warcraft”, video game yang diangkat menjadi film.



9. Finding Dory

Tanggal tayang: 17 Juni 2016 https://www.youtube.com/watch?v=iG0P6bjyUNI

Si ikan biru yang ramah namun pelupa akhirnya berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Anda akan belajar sejumlah hal dari sekuel “Finding Nemo” ini mengenai arti penting keluarga.

10. Independence Day: Resurgence

Tanggal tayang: 24 Juni 2016 https://www.youtube.com/watch?v=LbduDRH2m2M

Dua dekade setelah invasi pertama alien di “Independence Day”, Bumi masih menghadapi ancaman dari luar angkasa. Mampukah pertahanan luar angkasa paling mutakhir milik manusia melawannya?

11. Suicide Squad

Tanggal tayang: 5 Agustus 2016 https://www.youtube.com/watch?v=PLLQK9la6Go

Jika biasanya orang baik menjadi tokoh utama, lain halnya dengan “Suicide Squad”. Sebuah agensi rahasia milik pemerintah merekrut para penjahat kelas kakap untuk mengeksekusi misi berbahaya yang ditukar dengan grasi.

12. Pete’s Dragon

Tanggal tayang: 12 Agustus 2016



Seorang anak yatim piatu mencari pelarian dari orangtua asuhnya yang suka menyiksa dengan bantuan seekor naga.

13. Doctor Strange

Tanggal tayang: 4 November 2016

Setelah karirnya hancur, seorang dokter operasi yang arogan mendapatkan kehidupan yang baru setelah seorang penyihir merangkul dan mengajarinya cara menjaga dunia dari kejahatan.

14. Fantastic Beasts and Where to Find Them

Tanggal tayang: 18 November 2016 https://www.youtube.com/watch?v=XWXUQq7OsKQ

Mengambil kisah 70 tahun sebelum Harry Potter, penulis Newt Scamander bertualang di komunitas rahasia penyihir di New York.

15. Rogue One: A Star Wars Story

Tanggal tayang: 16 Desember 2016 https://www.youtube.com/watch?v=aVO4H_RQrrw

Setelah penantian yang panjang sebelum “The Force Awakens”, para penggemar Star Wars bakal dimanjakan dengan film-film “Star Wars” yang bakal lebih rajin tayang. Kali ini menceritakan tentang para pemberontak yang menyusun rencana untuk mencuri rencana Death Star.

