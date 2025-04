26 Musisi Internasional akan Tampil di We The Fest 2017 Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini, festival musik musim panas di Indonesia, We the Fest (WTF), akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Assistant Brand Manager Ismaya Live, Sarah Deshinta menjelaskan WTF 2017 akan digelar selama tiga hari. "Ini memang mimpi dari awal. Festival musik selama 3 hari itu memang paling ideal. Jadi tahun ini kita memang coba untuk, go for it," katanya di Jakarta Selatan, Kamis, 27/7. Sheila On 7 tampil di WTF 2016, Jakarta. Tempo/Nurdiansah

Ia menjanjikan, dalam waktu tiga hari tersebut, pengunjung dapat merasakan pengalaman yang lebih menarik. Tak hanya itu, jika tahun-tahun sebelumnya WTF dilaksanakan di Parkir Timur Senayan, tahun ini Ismaya Gruop mengajak semua penonton menyaksikan festival di JiExpo Kemayoran.

"Sejak mengadakan acara di JiExpo, we're just fall in love with the venue. Disana aksesnya gampang dan bersih. Apa yang kita mau tampilkan bisa diwujudkan disana," katanya.



Dari segi musik, musisi yang dihadirkan pun merupakan line up terbesar dalam sejarah WTF. Tahun akan tampil 26 musisi internasional dan 44 musisi Tanah Air. Mereka akan mengisi 3 panggung berbeda: WTF! Stage dan Another Stages persembahan UrbanGigs, dan This Stage is B.A.N.A.N.A.S yang dipersembahkan oleh H&M.

WTF 2017 akan diselenggarakan pada 11, 12, dan 13 Agustus 2017. Beberapa musisi yang ikut hadir memeriahkan festival ini diantaranya Charli XCX, Dua Lipa, Jonash Blue, hingga Raisa.

DINI TEJA