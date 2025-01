5 Drama yang pernah Dibintangi Cha Joo Young, Kini Debut dalam Drama Saeguk

TEMPO.CO , Jakarta - - Drama Korea The Queen Who Crowns telah memulai penayangan perdananya pada 6 Januari 2025. Drama yang dibintangi oleh Cha Joo Young dan Lee Hyun Wook ini akan mengusung genre saeguk atau sejarah kerajaan Korea dan dapat disaksikan secara legal melalui platform streaming Vidio.

Dilansir dari Soompi, The Queen Who Crowns adalah drama saeguk pertama bagi Cha Joo Young. Aktris kelahiran 5 Juni 1990 itu mengatakan bahwa dia telah lama ingin mencoba bermain dalam drama saeguk. “Saya selalu ingin mencoba drama sejarah. Drama ini terasa sangat menarik dengan alur ceritanya yang langka dan unik,” ucap dia.

Sebelumnya, Cha Joo Young pernah membintangi sejumlah drama Korea. Di antaranya adalah sebagai berikut.



1. The Real Has Come!

Salah satu drama yang pernah dibintangi oleh Cha Joo Young adalah The Real Has Come!. Drama ini mengisahkan tentang Oh Yeon Doo (Baek Jin Hee), seorang instruktur bahasa Korea daring, yang mendapati pacarnya, Kim Joon Ha (Jung Eui Jae), berselingkuh di saat ia mengetahui dirinya hamil.