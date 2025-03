5 Film yang Disutradarai Sean Baker

SEAN Baker tercatat dalam sejarah baru di dunia perfilman Academy Awards 2025. Ia menjadi orang pertama yang memenangkan empat penghargaan Oscar dari satu film, meraih Best Director, Best Original Screenplay, Best Editing, dan Best Picture untuk filmnya yang berjudul Anora. Pencapaian ini menandai prestasi karier Sean Baker yang dikenal sebagai sutradara film independen, dikutip dari Variety.

Film yang Disutradarai oleh Sean Baker

Red Rocket (2021)

Red Rocket membawa penonton mengikuti kehidupan Mikey Saber, mantan bintang film dewasa yang kembali ke kampung halamannya di Texas setelah pensiun. Di sini, ia mencoba memperbaiki hubungan dengan istrinya yang telah lama terputus. Ia juga menjalin hubungan dengan perempuan bernama Strawberry.