5 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Nonton The Wheel of Time Season 3

TEMPO.CO , Jakarta - The Wheel of Time Season 3 tayang perdana secara eksklusif di Prime Video mulai Kamis, 13 Maret 2025. Adaptasi dari seri fantasi terlaris karya Robert Jordan ini hadir dengan total delapan episode.

Rand al’Thor, seorang petani mengetahui bahwa dia adalah The Dragon Reborn, sosok berbahaya dalam sejarah yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia atau justru menghancurkannya. Seiring waktu, dan Pertempuran Terakhir semakin dekat, Rand sang The Dragon Reborn menghadapi ancaman baru di The Wheel of Time Season 3 setelah sebelumnya menang mengalahkan Ishamael di musim kedua.