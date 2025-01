6 Drama Korea tentang Permainan Mematikan yang Menegangkan

Sinopsis Dongjae: The Good or The Bastard, Kisah Jaksa Korup yang Ingin Berubah

Pyramide Game. (dok. Viu)



3. Night Has Come (2023)

Drama misteri ini bercerita tentang sekelompok siswa SMA yang terjebak dalam permainan mafia kehidupan nyata. Karyawisata mereka pun seketika berubah menjadi permainan mematikan. Mereka harus bertahan hidup dan menyelesaikan permainan yang penuh dengan intrik dan bahaya. Drama yang dibintangi oleh Lee Jae In, Kim Woo Seok, dan Choi Ye Bin ini dan dapat disaksikan di platform streaming Viu.



4. Killing Vote (2023)

Dibintangi oleh Park Hae Jin, Park Sung Woong, dan Im Ji Yeon, drama bergenre thriller, misteri, dan horor ini tayang di Prime Video. Adapun ceritanya berfokus pada permainan virtual di mana rakyat yang telah berusia di atas 18 tahun akan diberi kesempatan untuk memilih hukuman mati bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan besar. Tetapi ada kekacauan ketika pembunuhan menjadi semakin tidak terkendali.



5. Memories of The Alhambra (2018)

Memories of the Alhambra mengisahkan seorang CEO perusahaan investasi bernama Yoo Jin Woo yang dihubungi oleh seorang programmer game yang menawarkan permainan AR bernama Memories of the Alhambra. Mereka berencana untuk bertemu di Hostel Bonita di Granada, Spanyol untuk melakukan transaksi.