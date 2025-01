7 Drakor Tentang Agen Rahasia, Penuh Aksi Menegangkan

Rugal bercerita tentang seorang agen polisi bernama Kang Ki Beom (Choi Jin Hyuk) yang kehilangan segalanya setelah keluarganya dibunuh oleh organisasi kriminal. Setelah menerima implan mata berteknologi canggih, ia bergabung dengan sebuah kelompok rahasia dari badan intelijen untuk membalas dendam sekaligus mengungkap kejahatan di balik organisasi kriminal yang membunuh keluarganya. Drama ini dapat disaksikan di Netflix.



6. Terius Behind Me (2019)

Drama ini mengikuti kisah tentang seorang wanita bernama Go Ae Rin (Jung In Sun) yang menjadi tetangga dari seorang pria misterius bernama Kim Bon (So Ji Sub). Kim Bon ternyata adalah agen rahasia yang telah menghilang selama tiga tahun, setelah terlibat dalam sebuah operasi besar yang membahayakan nyawanya. Bersama, mereka mengungkap rahasia besar di balik masa lalu masing-masing.



7. Man to Man (2017)

Drakor tentang agen rahasia yang selanjutnya adalah Man to Man. Drama ini mengisahkan tentang seorang agen rahasia bernama Kim Sul Woo (Park Hae Jin) yang menyamar sebagai bodyguard dari seorang aktor terkenal, Yeo Woon Gwang (Park Sung Woong). Sementara ia menjaga keamanan sang aktor, ia juga harus menjalankan misinya untuk mengungkap konspirasi besar yang melibatkan orang-orang berpengaruh di dunia hiburan. Man to Man dapat ditonton di Netflix.