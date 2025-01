7 Alasan Mengapa Film Surat Cinta untuk Starla Wajib Ditonton

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah cinta Hema (Jefri Nichols) dan Starla (Caitilin Halderman) bergulir dengan indah. Film ini diprediksi akan mengulang sukses deretan film bergenre drama romantic produksi Screenplay sebelumnya, seperti Magic Hour, London Love Story, I Love You From 38.000 Feet, dan One Fine Day.



Baca: Film Surat Cinta untuk Starla, Siap-siap Bikin Baper