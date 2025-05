Marvel Ganti Judul Thunderbolts dengan The New Avengers

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios mengubah judul film Thunderbolts menjadi The New Avengers, kurang dari sepekan setelah dirilis di bioskop. Para pemeran merobek judul Thunderbolts dari poster untuk mengungkapkan The New Avengers.

Sebelumnya, Marvel memberikan judul film garapan sutradara Jake Schreier itu Thunderbolts*. Tanda bintang tersebut akhirnya terungkap di babak ketiga film tersebut, ketika Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) mengumumkan nama kelompok mereka menjadi New Avengers. Tim tersebut beranggotakan Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) dan Sentry (Lewis Pullman).

"Rasanya, jika Val juga mencoba menipu dan menjual New Avengers ke seluruh dunia, kami juga bisa melakukannya," kata sutradara Jake Schreier kepada The New York Times. "Terutama mengingat tanda bintang itu sudah ada di film itu selama setahun, mudah-mudahan tidak terasa berlebihan — rasanya ini seperti sebuah rencana dan kami mempersiapkannya." Masa Depan The New Avengers

(Peringatan spoiler) Dalam adegan pascakredit film tersebut, terungkap bahwa New Avengers tinggal di markas Avengers lama, yang sekarang disebut Watchtower. Mereka juga terlibat dalam pertarungan hukum dengan Captain America (Anthony Mackie) atas pelanggaran hak cipta logo Avengers. Captain America: Brave New World berakhir dengan Sam Wilson (Mackie) yang memulai misi untuk menyusun kembali Avengers.

Melansir dari Variety, para pemeran Thunderbolts akan kembali beraksi musim panas mendatang dalam Avengers: Doomsday. Kemungkinan besar kisahnya mengikuti New Avengers yang harus bekerja sama dengan Avengers asli, ditambah Fantastic Four, untuk menghentikan penjahat yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. Fantastic Four: The First Steps akan menjadi film Marvel berikutnya yang dirilis pada akhir Juli 2025.

Dalam cuplikan pascakredit Thunderbolts memperlihatkan pesawat luar angkasa Fantastic Four memasuki orbit Bumi dari dimensi lain saat musik tema mereka diputar. Jake Schreier mengungkapkan adegan itu direkam sekitar empat pekan sebelum film dirilis, oleh Russo di lokasi syuting Avengers: Doomsday. Reaksi Penggemar Marvel

Pengumuman judul baru Thunderbolts menjadi The New Avengers menuai pro dan kontra di kalangan penggemar Marvel. Menurut laporan Independent, sebagian gembira menyambutnya, namun tidak sedikit juga yang mengeluh karena dianggap merusak jalannya film.

"Bukankah ini spoiler??? Mereka mungkin seharusnya menunggu seminggu sebelum melakukan itu," tulis seorang penggemar. "Mengiklankan film yang Anda ingin orang tonton dengan menggunakan nama yang berbeda, dan nama yang membocorkan film tersebut? Sepertinya itu kesalahan," tulis penggemar lain.