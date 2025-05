Adele Persembahkan Lagu untuk Korban Teror Brussels

TEMPO.CO, Jakarta - Adele memberi penghormatan bagi para korban yang terdampak serangan teroris di Brussels pada Selasa, 22 Maret 2016.



Dia mendedikasikan sebuah lagu saat konser di arena O2, London, untuk ibu kota Belgia itu. Adele meminta penonton menyalakan korek dan ponsel saat dia menyanyikan Make You Feel My Love.



"Ini lagu Make You Feel My Love, dan ini untuk Brussels malam ini. Saya ingin Anda semua menyanyikannya bersama saya, sehingga mereka bisa mendengar kita," katanya sebelum mulai menyanyikan lagu balada itu.



Para penonton pun bertepuk tangan. "Saya rasa saya belum pernah merasa sangat terharu sebelumnya di dalam hidup saya, dalam konser-konser saya. Itu tadi sangat indah. Terima kasih banyak sudah melakukan itu… Saya rasa mereka mendengar kita," kata Adele seperti dilansir dari Billboard.com.



