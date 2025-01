Album Solo Perdana Niall Horan Melejit ke Puncak Tangga Billboard

Setelah Malik meninggalkan One Direction pada 2015, grup tersebut terus berkiprah dan masing-masing anggota lain membuat musik solo. Niall Horan (kedua dari kiri) saat masih bersama One Direction dalam ajang pencarian bakat The X Factor di Inggris, 27 Nov 2010. Dailymail.co.uk-Ken McKay/TalkbackThames/REX



Tangga album Billboard 200 terhitung dari penjualan album, penjualan lagu (10 lagu terhitung sama dengan satu album) dan aktivitas arus utama (1.500 arus terhitung sama dengan satu album).



Pada 10 besar tangga album Billboard 200 minggu ini, antara lain, tercatat ada album kolaboratif penyanyi rap Future and Young Thug Super Slimey di urutan 2, penyanyi country Chris Young Losing Sleep di urutan 5, dan penyanyi country Darius Rucker di urutan kedelapan dengan When Was The Last Time.



Di Tangga Lagu Digital, yang mengukur penjualan lagu dalam jaringan, lagu terbaru Taylor Swift Gorgeous dari album terbarunya tampil perdana di nomor 1 dengan penjualan 68 ribu salinan.