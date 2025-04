Asal-usul Academy Award dan Pembaruan Kategori Penghargan

KATEGORI penghargaan di ajang Academy Award atau Oscar akan bertambah. Pada Kamis, 10 April 2025 Dewan Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan bahwa kategori Best Stunt Design akan ditambah saat Academy Awards ke-100 pada 2028 untuk film yang dirilis tahun 2027. "Sejak awal mula perfilman, desain adegan aksi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembuatan film," kata CEO Academy Bill Kramer dan presiden Academy Janet Yang dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Deadline.

Tentang Academy Award

Academy Award adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada tokoh perfilman atas karya-karya terbaik selama satu tahun. Academy Award dimulai sejak 1929. Nama Oscar sebutan untuk patung penghargaan tersebut. Diselenggarakan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang berbasis di Beverly Hills, California, penghargaan ini bertujuan untuk mengakui dan merayakan pencapaian luar biasa dalam industri film global.

Salah satu cerita paling populer menyebutkan bahwa pustakawan Academy Margaret Herrick mengomentari bahwa patung itu menyerupai pamannya yang bernama Oscar. Dikutip dari situs web Oscar.org, ada juga versi yang mengatakan nama itu dipopulerkan oleh kolumnis Sidney Skolsky.

Patung Oscar yang ikonik dirancang oleh Cedric Gibbons dan dipahat oleh George Stanley. Patung ini melambangkan lima cabang awal Academy, yaitu aktor, sutradara, produser, teknisi, dan penulis. Tingginya sekitar 34 sentimeter dilapisi emas 24 karat.

Kategori Penghargaan

Dikutip dari Britannica, saat ini Oscar memiliki 23 kategori utama, termasuk Film Terbaik, Aktor/Aktris Terbaik, Sutradara Terbaik, Skenario Asli, Efek Visual, Tata Artistik, dan lain-lain. Academy juga memberikan penghargaan kehormatan seperti Jean Hersholt Humanitarian Award, Irving G. Thalberg Award, dan Scientific and Technical Awards.

Untuk mengikuti perkembangan industri, Academy secara berkala memperkenalkan kategori baru. Pada 2024, mereka menambahkan penghargaan untuk pencapaian dalam casting yang diberikan di Oscar ke-98.

Pada April 2025, diumumkan bahwa kategori baru untuk Pencapaian Desain Aksi Pemeran Pengganti (Stunt Design) akan debut di Oscar ke-100 pada 2028. Sutradara The Fall Guy sekaligus mantan stuntman David Leitch salah satu tokoh yang mendorong adanya kategori ini. “Stunt adalah bagian penting dari semua genre film dan telah mengakar dalam sejarah industri,” kata Leitch.

Pilihan Editor: Deretan Selebriti Peraih Piala Oscar 2025