Asal-usul Boneka di Film Annabelle: Creation

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini, film Annebelle:Creation mulai ditayangkan di bioskop Indonesia. Annebelle: Creation merupakan prequel dari film The Conjuring 2 yang menceritakan tentang boneka bernama Annabelle yang dirasuki setan.



Film terakhirnya, Annabelle, menceritakan awal mula boneka yang jahat dan dirasuki oleh setan itu dimiliki pasangan suami istri Lorraine dan Ed Warren, penyidik paranormal di film The Conjuring pertama. Lorraine dan Ed Warren merupakan karakter asli di kehidupan nyata yang juga terkenal sebagai penyidik paranormal.



“Kita tahu ada sesuatu yang spesial di boneka Annabelle ketika orang sampai tidak mau melihatnya di lokasi shooting. Dia memberikan nuansa yang seram,” kata direktur film The Conjuring, James Wan.



Secara fisik, figur bonekanya jauh dari inspirasi boneka Annabelle yang asli, yaitu boneka Raggedy Ann yang memiliki mata kancing dan rambut dikepang. “Penampilan bisa menipu. Bukan penampilannya yang bikin menyeramkan namun isi dalemnya yang ada di boneka tersebut: kejahatan,” katanya.



Walaupun banyak yang melihat bahwa itu hanya cerita zaman dulu, Ed dan Lorraine Warren mengatakan bahwa ketakutannya mulai menguat ketika pada 1970 berbagai teror yang terjadi. Pasangan tersebut mulai menginvestigasi dan mengdiagnosa apa yang terjadi ketika boneka tersebut kerasukan setan.



Menurut Lorraine, ketika ada pasangan yang datang ke rumahnya dan melecehkan boneka tersebut, pasangan tersebut langsung terkena kecelakaan motor ketika pulang. “Dia bilang ke kita bahwa mereka ketawa-ketawa dan bikin lelucon tentang bonekanya pas lagi nyetir, tiba-tiba dia tidak bisa control motornya dan langsung menabrak,” kata Lorraine.





Boneka Annabelle (USA TODAY)



Ed membawa Annabelle ke museum demi keamanan. Saat mengantarkan boneka itu ke museum, kendaraannya mendadak berhenti. Begitu tiba di museum, Annabelle langsung disimpan di kotak kaca dengan doa-doa ritual. “Kita punya pastor yang datang dan memberkahi museumnya, termasuk boneka Annabelle,” kata Lorraine yang suaminya meninggal pada 2006.



Ketika sutradara James Wan dan produser Peter Safran mulai membuat film The Conjuring, boneka asli Annabelle dari Raggedy Ann dinilai kurang cocok. “Pertama, susah untuk sebuah manufaktur boneka untuk membuat boneka tersebut jadi simbol kejahatan di suatu film,” kata Peter.



James ingin boneka Annabelle yang lebih jahat untuk film tersebut yang bisa menyeimbangi seram dan polosnya sebuah boneka. Sutradara Annabelle: Creation, David F. Sanberg ingin menurunkan fitur-fitur seramnya pada film terbaru ini. “Kita menghaluskan fitur-fiturnya, sekarang pipinya lebih gemuk” kata David.



Namun, penampilan baru boneka itu di Annabelle: Creation masih tetap lebih menyeramkan dibandingkan dengan boneka aslinya.



USA TODAY | PUTRI THALIAH