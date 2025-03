Bae Suzy Nyanyikan Lagu Tema Film Disney Snow White Versi Korea

Suzy dipercaya menampilkan interpretasi baru yang memperkaya lagu ini. Dengan kemampuan vokal yang hangat dan emosional, ia membawa warna segar ke dalam deretan lagu tema Disney. ‘Waiting On A Wish’ pun diperkirakan memberi pengalaman berbeda bagi penonton yang menantikan Snow White dalam format musikal. Dengan pesan tentang harapan dan keberanian, lagu ini diharapkan menginspirasi mereka yang ingin menentukan jalan hidupnya sendiri.

Meneruskan Jejak Legendaris OST Disney

Bergabungnya Suzy menambah daftar panjang penyanyi Korea Selatan yang dipercaya membawakan lagu tema (OST) film Disney. ‘Waiting On A Wish’ mengikuti jejak lagu-lagu ikonik seperti ‘Into the Unknown’ dari Frozen 2 yang dinyanyikan Taeyeon, ‘Part of Your World’ dari The Little Mermaid oleh Daniel, ‘This Wish’ dari Wish oleh Ahn Yujin, dan ‘Beyond’ dari Moana 2 oleh Nayeon.