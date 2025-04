Baywatch versi Baru Pamer Keseksian Penjaga Pantai Pria

TEMPO.CO, Jakarta - Baywatch, kisah penjaga pantai California yang jadi fenomena kultural di televisi 28 tahun lalu hadir kembal. Kali ini para pemeran pria juga menjadi pusat perhatian.



Dwayne "The Rock" Johnson dan Zac Efron membintangi film ini bersama Kelly Rohrbach. Kelly Rohrbach akan memainkan karakter yang sebelumnya diperankan oleh Pamela Anderson. Termasuk melakoni adegan berlari di pantai dalam gerak lambat.



"Ada lebih banyak pria bertelanjang dada ketimbang perempuan di film ini, jadi kau bisa nantikan itu," kata Rohrbach seperti dilansir Reuters.



Anderson akan jadi cameo sebagai dirinya, namun fokus film tetap berada pada Dwayne "The Rock" Johnson dan mantan bintang "High School Musical" Zac Efron yang berperan sebagai perenang Olimpiade yang terpuruk.



Satu elemen serupa dengan Baywatch yang ditayangkan di televisi nyaris tiga dekade lalu adalah semua pemain mengenakan baju renang merah. Meski "The Rock"Johnson menghabiskan banyak waktu dalam karirnya sebagai pegulat yang mengenakan celana pendek ketat, dia mengaku malu karena ditonton orang-orang dan paparazzi selama pengambilan gambar.



ANTARA