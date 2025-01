Beyond Skyline, Film Hollywood Iko Uwais dan Yayan Ruhiyan

TEMPO.CO, Jakarta - Iko Uwais dan Yayan Ruhiyan ikut membintangi film produksi Hollywood, Beyond Skyline, yang tayang pada November. Ini memang bukan kali pertama Iko dan Yayan berkolaborasi dalam film laga Hollywood. Namun, dalam film Beyond Skyline, mereka akan menjadi pemeran pembantu utama, tidak seperti di film Star Wars: Episode VII-The Force Awakens, yang menempatkan mereka sebagai cameo.



Baca: Di Beyond Skyline, Iko Uwais Jadi Orang Laos, Ini Kata Sutradara



Iko memerankan tentara bawah tanah Laos bernama Sua. Terkait dengan identitas Iko, sutradara Liam O’Donnell angkat bicara. “Ini ditulis seperti itu (identitas orang Laos) dari awal. Ada penjelasan pada cerita dan logika mengapa itu terjadi,” katanya dalam konferensi pers di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Pusat, pekan lalu.



Beyond Skyline merupakan sekuel film Skyline pada 2010 lalu. Tema yang diangkat masih sama dengan seri pendahulunya, yaitu serangan alien. Beyond Skyline menceritakan tentang seorang detektif, Mark (Frank Grillo), yang berusaha membebaskan anaknya saat ditangkap sebuah pesawat alien, yang menyerang Los Angeles.



Iko akan menjadi pemimpin pejuang perlawanan terhadap serangan alien itu, sementara Yayan membantu pertarungan melawan alien demi menyelamatkan anak Mark.



Latar pembuatan film ini mengambil tempat di Indonesia, yaitu Candi Prambanan, Yogyakarta, dan suasana perkotaan di Batam. Dalam cuplikan trailer Beyond Skyline, terlihat Yayan tengah bertarung melawan alien di Candi Prambanan.



JENNY WIRAHADI | TABLOIDBINTANG.COM