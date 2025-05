Bon Jovi Siap Bakar Jakarta Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock era 80-an, Bon Jovi, akan beraksi di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat malam, 11 September 2015.



Indonesia mendapat kehormatan sebagai negara pertama di delapan kota di Asia yang dikunjungi Bon Jovi dalam turnya yang bertajuk Bon Jovi Live!.



Promotor Live Nation Indonesia yang diwakili Direktur Pelaksana Kimberley Fraser menyampaikan bahwa grup asal New Jersey, Amerika Serikat, itu sudah mendarat di Jakarta pada Kamis pagi, 10 September 2015. Namun, hotel tempat Jon Bon Jovi (vokal), David Bryan (kibor), Tico Torres (bas), dan seluruh krunya menginap dirahasiakan.



Segala persiapan dari panggung sampai peralatan musik sudah dilengkapi sehingga Bon Jovi bisa menjalani latihan terakhir pada Kamis sore. Area GBK juga disterilkan dari segala aktivitas, termasuk olahraga, sampai konser berakhir.



Ada 40 ribu tiket yang disiapkan promotor sudah ludes terjual. Pada hari H, promotor tidak akan menjual tiket di lokasi venue.



"Ini akan menjadi pertunjukan fantastis. Tiket sudah habis. Tidak ada tiket yang dijual besok (Jumat). Kami tidak sabar menyambut 40 ribu penonton," ujar Kimberley Fraser, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis, 10 September 2015.



Sampai Kamis, promotor belum menerima daftar lagu yang akan dibawakan Bon Jovi. Namun, promotor memastikan Bon Jovi akan membawakan hits selama lebih dari 30 tahun berkarier, antara lain Livin’ on A Prayer, Give Love A Bad Name, dan Keep The Faith.



Rencananya, konser akan dibuka oleh penyanyi lokal Judika Sihotang dengan melantunkan lagu Indonesia Raya. Selain Judika, penyanyi Sam Tsui, selebritas yang tenar lewat YouTube, juga akan tampil di pembukaan. Namun, Kimberley Fraser memastikan keduanya tidak akan berkolaborasi dengan grup yang telah merilis 13 album studio itu.



LUHUR TRI PAMBUDI