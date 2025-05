BTS Rilis Album Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop Korea Selatan BTS (Bangtan Boys) akan merilis album baru pada 13 Februari, menurut manajemen BTS, Big Hit Entertainment, Senin, 23 Januari 2017.



Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa album baru tersebut "Wings: You Never Walk Alone", merupakan kelanjutan dan versi panjang dari album "Wings", yang sebelumnya telah dirilis pada Oktober.



Para member BTS ikut berpartisipasi dalam menulis lagu dan lirik, dan memproduksi album.



Pada tanggal 18-19 Februari BTS akan menggelar "2017 BTS Live Trilogy Episode III Wings Tour in Seoul" di Gocheok Sky Dome di barat daya Seoul.



ANTARA

