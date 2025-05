David Schwimmer Buka-bukaan Tribut Khusus Serial Friends

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran Ross Geller di serial "Friends", David Schwimmer, buka-bukaan soal rencana tribut khusus serial "Friends" yang akan segera tayang di stasiun televisi NBC.



Schwimmer menyebut tribut itu bukan ajang reuni sitkom kesayangan warga Amerika Serikat itu seperti yang dinanti-nantikan para penggemar.



Berbicara kepada "Access Hollywood", Sabtu, 16 Januari 2016, pria yang terkenal memerankan si malang Ross ini berkata, "Kami menghormati seseorang yang sangat kami cintai, Jimmy Burrows, sutradara kami. Ini bukan reuni tapi akan menyenangkan."



Schwimmer bukanlah yang pertama yang membuat fans patah hati karena tidak adanya reuni anggota lengkap para pemain "Friends" dalam siaran langsung televisi.



Matthew Perry, yang memerankan Chandler selama 10 tahun serial ini memastikan minggu lalu bahwa dia tak akan bisa hadir karena sedang di London. Dia membintangi teater West End berjudul "The End Of Longing".



Namun Perry akan muncul setidaknya di beberapa kesempatan, ungkapnya.



Pada acara "The Graham Norton Show", episode Jumat, ia mengatakan, bahwa bukan reuni Friends yang diharapkan penggemar. "Saya akan menyapa mereka dari London, karena saya main teater di sana dan tidak bisa hadir."



Tayangan spesial "Friends" akan disiarkan NBC pada 21 Februari dan semua pemain memastikan hadir, setidaknya pada beberapa kapasitas, demikian nme.com.

