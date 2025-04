Dibintangi Bae Doona: Sinopsis dan Para Pemeran Film Virus

BAE Doona pemenang aktris terbaik Asian Film Award menjadi pemeran utama dalam film Virus yang diadaptasi dari novel karya Lee Ji Min yang telah dirilis pada 2010. Dikutip dari IMDb, film Virus disutradarai Kang Yi Kwan dan diproduseri oleh Jung Chang Hoon. BY4M Studio sebagai perusahaan agensi pemasaran digital dan hiburan menjadi distributor filmnya. Film ini dijadwalkan tayang di Korea Selatan pada 7 Mei 2025

Sinopsis Virus

Dikutip dari AsianWiki, film ini menggunakan premis tentang virus mematikan yang dapat membunuh seseorang jika tidak jatuh cinta. Film ini akan menceritakan kisah penerjemah bernama Ok Taek Sun diperankan Bae Doona yang tidak memiliki motivasi setelah kencan butanya dengan Nam Soo Pil berakhir berantakan. Namun kepribadian Ok Taek Sun justru berubah total menjadi lebih ceria dan romantis.

Ia tertawa tanpa alasan dan tertarik dengan gaun one piece warna-warni yang sebelumnya tidak ia suka. Pesan teks grup untuk urusan bisnis dari alumninya Kim Yeon Woo yang berdering setiap hari membuat dia gembira.

Ok Taek Sun menyadari dirinya tertular virus Toxovirus yang mematikan. Toxovirus membuat Ok Taek Sun jatuh cinta tanpa alasan dan satu-satunya orang yang bisa mengembangkan obat penawar virus tersebut adalah Lee Kyun.

Pemeran

1. Bae Doona (Ok Taek Sun)

Doona pernah membintangi Rebel Moon (2023), The Ring Virus (2019), Take Care of My Cat (2001), Barking Dogs Never Bite (2000). Bae Doona aktris yang pernah meraih sembilan penghargaan dan 23 nominasi yang di antaranya aktris internasional terbaik 2014 dari Golden Rooster Award dan aktris terbaik Asian Film Award 2015 atas perannya dalam film A Girl at My Door.

2. Kim Yun Seok (Lee Kyun)

Kim Yun Seok selama berkarier industri perfilman telah menerima 16 penghargaan dan 27 nominasi. Ia termasuk aktor terbaik pada 2018 dari Asian Film Award atas perannya dalam film 1987: When the Day Comes.

3. Jang Ki Ha (Kim Yeon Woo)

Jang Ki Ha aktor yang dikenal melalui film Bibi: Bam Yang Gang (2024), Past Lives (2023), Potato Star 2013QR3 (2013).

4. Son Suk Ku (Nam Soo Pil)

Son Suk Ku aktor yang pernah membintangi film The Roundup (2022), Eonpeureimdeu (2021), dan Nothing Serious (2021). Son Suk Ku pernah menerima satu penghargaan aktor baru terbaik pada 2022 dari Korean Association of Film Critics Award atas perannya dalam film The Roundup serta delapan nominasi lainnya.

