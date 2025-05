BISNIS.COM, Jakarta -Sineas kawakan Eros Djarot menilai mayoritas film nasional saat ini telah tenggelam dalam keseragaman bentuk, baik dari sisi cerita, penokohan, maupun tema yang diangkat.



Karena itu, dia meminta para sineas muda berani berpikir out of the box dalam memproduksi sebuah film agar perfilman Indonesia mampu mengalami kemajuan yang pesat.



Berpikir out of the box yang dimaksud oleh adik seniman Slamet Rahardjo tersebut adalah mencoba membuat film yang memiliki tema, cerita, dan ide yang melawan arus utama film yang ada di Indonesia.



Dia menjamin, jika para sineas mampu membuat film yang melawan arus, film itu akan menonjol di pasaran.



“Sekarang coba dilihat fakta di lapangan, film yang menonjol seperti The Raid itu hasil pemikiran dan ide yang melawan arus dan out of the box dari sang pembuat film,” ujar Eros.



Selain mencontohkan film The Raid yang sukses di pasaran, Eros mencontohkan film karyanya yang dibuat pada 1988 yang berjudul Tjoet Nja’ Dhien. Film buatannya tersebut disebut sebagai salah satu film yang gagasannya melawan arus.



Sebab, pada 1988, teknologi stereo Dolby belum jamak digunakan oleh para pembuat film. Tjoet Nja’ Dhien disebutnya sebagai salah satu pelopor penggunaan teknologi tata suara tersebut.



Namun, selain pada kesadaran para pelaku perfilman Indonesia, kemajuan film Indonesia sangat bergantung pada kepedulian pemerintah akan industri kreatif ini. Pasalnya, selama ini perfilman Indonesia, kata Eros, hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah.



Padahal jika perfilman Indonesia didukung dengan baik oleh pemerintah, Eros melanjutkan, akan menjadi industri yang sangat menjanjikan. Terlebih setelah melihat potensi pasar penggemar film layar lebar yang sangat besar di Indonesia.



“Sayangnya, negara belum memahami hal tersebut. Mereka masih sibuk dengan urusan politik parlemennya,” kata pria berusia 64 tahun tersebut.

