Euforia Penonton Sebelum Boney M Guncang Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah penonton Indonesia terhibur dengan detik-detik grup musik Boney M, naik panggung. Konser ini dibintangi Maizie Williams yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park pada Jumat malam, 10 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pembawa acara, Junara Hameed, turun dari panggung setelah penyanyi Hetty Koes Endang bernyanyi. Junara mendatangi setiap penonton dan memancing salah satu yang datang dari Malaysia. Pria ini mengaku menyukai grup Boney M. Junara berpindah ke seorang perempuan asal Jakarta.

"Suka lagu-lagu Boney M," kata Junara. Perempuan berjilbab cokelat ini mengaku mengenal grup Boney M sejak duduk di bangku sekolah dasar. Junara memancing perempuan itu menyanyikan sebuah lagu.

Namun dengan wajah malu, ia menolak. "Yuk, kita bernyanyi," kata Junara dengan dialek Malaysia, lantang. Saat itulah Junara berdiri dan membawakan sebuah lagu dengan irama disko, 'I Will Survive' sambil menarik tangan seorang pria dari kursi. Aksi keduanya memancing penonton lain bergabung sebelum Maizie Williams membuka konser itu. Tentang Lagu I Will Survive

'I Will Survive' adalah lagu Gloria Gaynor yang ditulis oleh Freddie Perren dan Dino Fekaris. Situs uDiscover Music menyebut lagu ini telah menjadi simbol pemberdayaan perempuan, dan mercusuar dan harapan positif di kalangan komunitas LGBT.

At first I was afraid, I was petrified

Thinking I could live without you by my side

And after spending nights

Thinking how you did me wrong

I grew strong

And I learned how to get along

Situs itu pun menyebutkan, 'I Will Survive' adalah pernyataan kepercayaan diri dan tekad pribadi. Ia membawa dorongan dan keyakinan kepada yang terpinggirkan dan tertindas, baik itu secara politik, seksual, mental, atau fisik, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konser 50 Tahun Boney M

Konser malam ini menghadirkan Maizie Williams, anggota asli Boney M dengan grupnya. Konser ini merupakan rangkaian acara perjalanan setengah abad Boney M atau "50th Anniversary Tour". Front Row Entertainment Asia dan Otello Asia yang bertindak sebagai promotor konser legenda musik disko dunia asal Jerman itu.

Dibentuk pada 1975. Boney M telah mengguncang panggung musik dunia dengan lagu-lagu populer seperti 'Rasputin', 'Daddy Cool', 'Ma Baker', dan 'Rivers of Babylon.'