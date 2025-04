Festival Film Cannes 2017, Sofia Coppola Jadi Sutradara Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Film Cannes 2017 resmi ditutup di Palais des Festivals, Prancis, pada Minggu, 28 Mei 2017. Rangkaian festival ini ditutup dengan pengumuman pemenang Festival Film Cannes 2017.



Untuk kategori Sutradara Terbaik, Sofia Coppola keluar sebagai pemenang lewat film The Beguiled. Film yang menampilkan Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst, dan Elle Fanning ini bergenre drama thriller. The Beguiled menceritakan persaingan para perempuan dalam sebuah rumah untuk mendapatkan seorang tentara.



Film The Square asal Swedia berhasil meraih penghargaan utama Palme d'Or. Film yang disutradarai Ruben Östlund ini bercerita tentang kehidupan pribadi pemilik galeri yang terkuak di sebuah pameran. Kemenangan The Square terbilang mengagetkan karena film ini mendapat respons beragam.



Kemudian Joaquin Phoenix berhasil menerima penghargaan Aktor Terbaik lewat film You Were Never Really Here. Kemenangan Joaquin Phoenix disusul oleh Diane Kruger. Aktris asal Jerman ini meraih penghargaan Aktris Terbaik lewat film In The Fade.



Daftar Lengkap Pemenang Festival Film Cannes 2017



Caméra d’Or (best first feature)

Jeune Femme (Montparnasse-Bienvenüe) (Sutradara: Léonor Serraille)



Film Pendek Terbaik

A Gentle Night (Sutradara: Qiu Yang)



Skenario Asli Terbaik

The Killing of a Sacred Deer (Sutradara: Yorgos Lanthimos); You Were Never Really Here (Sutradara: Lynne Ramsay)



Jury prize

Loveless (Sutradara: Andrei Zvyagintsev)



Aktris Terbaik

Diane Kruger, In the Fade (Sutradara: Fatih Akin)



Aktor Terbaik

Joaquin Phoenix, You Were Never Really Here (Sutradara: Lynne Ramsay)



Sutradara Terbaik

Sofia Coppola, The Beguiled



Grand Prix

120 Beats per Minute (Sutradara: Robin Campillo)



70th Anniversary prize

Nicole Kidman



Palme d’Or

The Square (Sutradara: Ruben Östlund)



