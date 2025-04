Film Animasi The King of Kings: Sinopsis dan Sederet Bintang Pengisi Suara

TEMPO.CO, Jakarta - The King of Kings adalah film animasi yang dirilis pada 11 April 2025 oleh Angel Studios, yang disutradarai dan ditulis oleh Seong-ho Jang. Film ini diadaptasi secara longgar dari buku The Life of Our Lord karya Charles Dickens, dengan menampilkan berbagai nama besar di industri hiburan sebagai pengisi suara, seperti Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill, Pierce Brosnan, dan Oscar Isaac. Film ini meraup pendapatan sebesar 28 juta dolar AS, meskipun ulasan kritikus terbilang beragam.