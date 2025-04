Film dan Serial Populer Sutradara Yeon Sang Ho

Film terbaru sutradara Korea Selatan Yeon Sang Ho Revelations telah tayang di Netflix sejak 21 Maret 2025. Film ini dibintangi Ryu Jun Yeol dan Shin Hyun Bin. Film yang berkisah tentang pendeta dan detektif yang terlibat dalam penyelidikan kasus orang hilang. Dikutip dari Yonhap, pada 2 April 2025, film orisinal Korea dari Netflix yang bergenre misteri thriller ini mencatat 6,9 juta penayangan. Pencapaian Revelations melampaui Deva film aksi thriller berbahasa Hindi yang meraih 2,8 juta penayangan dalam pekan yang berakhir pada Minggu, 30 Maret 2025.

Yeon Sang Ho sutradara kondang yang dikenal lewat film zombi populer Train to Busan. Banyak filmnya yang disukai penggemar karya sutradara Korea. Berikut film dan serial karya Yeon Sang Ho yang populer.

Hellbound (2021)

Serial horor fantasi Hellbound tayang perdana di Netflix pada 19 November 2021. Serial ini diadaptasi dari webtoon berjudul Hell dirilis pada 2019. Adapun serial ini menggambarkan kekacauan sosial yang timbul akibat fenomena supranatural yang tak dapat dijelaskan.

Sehari setelah rilis, Hellbound berada di peringkat pertama acara televisi terpopuler di Netflix secara global. Hellbound menggeser dominasi Squid Game. Serial ini mencapai posisi teratas di 24 negara, termasuk Korea Selatan, Belgia, dan Meksiko, serta menempati peringkat ketiga di Amerika Serikat dan Kanada sebelum turun ke posisi kedua keesokan harinya. Adapun pemeran utama dalam serial ini antara lain Yoo Ah In, Kim Hyun Joo, Park Jeong Min, dan Won Jin Ah.

Peninsula (2020)

Dikutip dari Antara, film Peninsula merupakan sekuel dari Train to Busan yang tayang perdana di bioskop Korea pada 15 Juli 2022. Film ini memuncaki box office dengan 352.930 penonton pada hari pertama. Dibintangi Kang Dong Won dan Lee Jung Hyun film ini mencatat rekor pembukaan tertinggi sejak pandemi Covid-19 membatasi industri bioskop di Korea. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh film zombi #ALIVE, yang mendapat 204.071 penonton pada hari pertama.

Film ini bercerita empat tahun setelah Train to Busan. Peninsula memberi cerita baru tentang mantan tentara yang berusaha bertahan di Korea Selatan yang telah dikuasai zombi. Film ini masih dalam suasana yang sama dengan Train to Busan, tetapi dengan alur cerita yang berbeda menampilkan kisah perjuangan di tengah kekacauan pasca-apokaliptik.

Train to Busan (2016)

Laporan Soompi, film Train to Busan melampaui 10 juta penonton bioskop pada 7 Agustus 2016. Dirilis pada 20 Juli 2016, film ini langsung menjadi hit di box office dan menjadi film Korea pertama tahun 2016 yang mencapai angka tersebut. Sebelumnya, rekor box office tertinggi tahun ini dipegang oleh A Violent Prosecutor dengan sekitar 9,7 juta penonton.

Train to Busan juga diakui sebagai salah satu dari Big 4 film laris musim panas di Korea, bersama dengan Operation Chromite, The Last Princess, dan Tunnel. Film ini juga diputar di Festival Film Cannes ke-69 awal tahun 2016. Ini film pertama bagi Gong Yoo, Jung Yoo Mi, dan Kim Soo Ahn yang berhasil meraih 10 juta penonton menjadi pencapaian terbesar dalam karier mereka.

