Film-film Peraih Penghargaan Festival Film Eropa 2024 Bisa Ditonton di Klik Film

Tak hanya film yang memenangi penghargaan, Klik Film juga menghadirkan film humanis lainnya seperti Bird, Mountain May Depart, The Court of Monte Cristo, All Shall Be Well, Death Stranding, Immortal Combat: The Code, The Great Magic, Darkness Rising, dan Allegoria. “Kami senang dapat menghadirkan film-film terbaik di awal tahun baru. Kami berkomitmen memberikan pengalaman menonton yang berkualitas kepada para penikmat film di Indonesia," kata Direktur Klik Film, Frederica dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 28 Januari 2025.