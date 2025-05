TEMPO.CO , Los Angeles:Veronica Roth, pengarang seri buku Divergent mengatakan bahwa film ketiga dan keempat seri Divergent berbeda dari versi bukunya.



“Saya tahu bahwa perubahan akan membuat fan dari buku tersebut—dan juga pengarangnya, cemas. Semoga karakter-karakter yang kita kenal (kita suka dan kadang-kadang suka kita benci) bakal tetap utuh di mana ini merupakan hal yang penting,” kata Roth lewat jejaring sosial Tumblr, Senin, 14 September 2015.



Allegiant, buku ketiga dari seri Divergent akan diadaptasi dalam dua film berjudul ‘The Divergent Series: Allegiant” yang diperkirakan tayang pada 18 Maret 2016 dan film terakhir yang judulnya baru diubah menjadi “The Divergent Series : Ascendant.” Film keempat diperkirakan tayang pada 24 Maret 2017. Adaptasi satu buku terakhir dalam dua film ini mengikuti adaptasi buku terakhir dari The Hunger Games : Mockingjay—yang juga diadaptasi menjadi dua film. Baik Divergent dan Hunger Games bernaung dalam bendera Lionsgate.



Studio Lionsgate juga baru mempublikasikan logo untuk dua seri film terakhir dengan slogan ‘Break the boundaries of your world,’ untuk film ketiga. Dan ‘The end is never what you expect,’ untuk film keempat. Dua film terakhir Divergent ini akan bercerita tentang bubarnya sistem faksi di kota Chicago pos apokaliptik. Dua film pertama seri ini yaitu Divergent dan Insurgent memperoleh laba kotor US$ 600 juta di dunia. Pada akhir cerita film kedua, karakter utama Tris yang diperankan Shailene Woodley menyadari bahwa kota yang dia tinggali merupakan eksperimen untuk memperbaiki bumi pasca apokaliptik.



Selain Woodley, film ini juga dibintangi oleh Octavia Spencer, Naomi Watts, Theo James, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Ansel Elgort, Maggie Q, Keiynan Lonsdale, Jonny Weston, Mekhi Phifer, and Daniel Dae Kim. Adapun pendatang baru untuk film ketiga adalah Jeff Daniels, Nadia Hilker, and Bill Skarsgård. Robert Schwentke akan menyutradarai Allegiant.



AMANDRA | DESIGNNTREND | DIGITALTRENDS | VARIETY