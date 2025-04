Heo's Diner: Menyorot Karakter Heo Gyun dan Unsur Fantasi Drakor Ini

SETELAH sepekan drama Korea Heo's Diner tayang telah memikat penonton penggemar tema kuliner. Drakor ini menceritakan kisah tentang penulis kuliner dari era Joseon yang terjebak di dunia modern. Unsur fantasi menghadirkan kejenakaan yang melengkapi adegan-adegan komedi.

Heo’s Diner disutradarai oleh Oh Hwan Min dan Kim Kyeong Eun diadaptasi dari web novel Heosikdang karya Jeon Sun Young. Drakor ini dibintangi Lee Sae On, Lee Soo Min, Kim Hee Jung, Oh Ji Ho, dan Choi Won Myeong dalam peran penting. Dibintangi oleh Xiumin EXO sebagai pemeran utama drama ini memikat dengan sentuhan komedi.

Tokoh Heo Gyun

Heo Gyun penulis kuliner dari era Joseon yang dikenal karena bakat sastra dan kreativitasnya. Ia mampu mengingat dengan tepat peristiwa. Heo’s Diner menyoroti era Joseon yang berkembang setelah runtuhnya Kerajaan Goryeo. Berdasarkan prinsip Neo-Konfusianisme, periode Joseon ditandai dengan struktur keluarga yang ketat, diskriminasi sosial aturan gender yang kaku, dan penekanan garis keturunan, dikutip dari Rolling Stone.

Heo Gyun digambarkan sebagai sosok yang menentang norma Joseon dengan pemikirannya bebas dari prasangka. Namun, sifatnya yang menantang sistem ia dituduh berkhianat dan dikucilkan.

Perjalanan Waktu

Heo Gyun secara misterius melakukan perjalanan melintasi waktu ke era modern dan tiba di Seoul. Hidupnya berubah drastis saat ia bertemu dengan Bong Eun Sil (diperankan oleh Exy WJSN) dan mulai menjalankan restoran bersamanya. Di tengah lingkungan baru dan berbagai tantangan yang dihadapinya Heo Gyun juga berusaha mengungkap sumber dari ancaman berbahaya yang mungkin menyimpan jawaban atas semua misterinya, dikutip dari My Drama List.

Heo Gyun dan Eun Sil juga menghadirkan kisah romansa dalam cerita ini. Eun Sil digambarkan sebagai sosok pemberani, ambisius, serta tegas dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Interaksinya dengan Heo Gyun yang berasal dari zaman berbeda diharapkan menghadirkan dinamika menarik yang perlahan berkembang menjadi perasaan mendalam satu sama lain. Selain itu, perbedaan gaya bicara dan sikap Heo Gyun yang kontras dengan kehidupan modern diprediksi akan menghadirkan unsur komedi dalam cerita.

Xiumin

Dikutip dari Soompi, Xiumin menerima peran di Heo’s Diner karena naskahnya ringan dan menyenangkan. “Saya yakin akan menikmati proses syutingnya. Jadi, saya memutuskan untuk menerimanya. Saya terutama tertarik dengar reaksi Heo Gyun saat ia mengalami berbagai penemuan modern setelah melakukan perjalanan waktu," katanya.

Menurut Xiumin, Heo Gyun merupakan karakter yang adil, lugu, dan jenius. Ia memiliki ingatan luar biasa, selalu jujur dalam mengungkapkan perasaannya, serta percaya bahwa semua orang harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi.

Latihan Memasak

Xiumin berlatih keterampilan memasak di rumah karena harus menjalani beberapa adegan memasak dalam drama. “Setelah melakukan perjalanan waktu ke masa kini, Heo Gyun harus mengelola restoran, jadi saya memiliki beberapa adegan memasak. Saya jarang memasak, saya berlatih menggunakan pisau di rumah,” katanya. Ia juga menyarankan penonton memperhatikan reaksi unik Heo Gyun terhadap teknologi modern yang disertai komentar tak terduga.

Pilihan Editor: Sinopsis dan Pemeran Wise Resident Life Drakor yang Dijadwalkan Tayang April 2025