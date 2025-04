In the End Linkin Park Mencapai 2 Miliar Tayang di YouTube

VIDEO musik lagu Linkin Park In the End telah melampaui jumlah penayangan dua miliar di YouTube. Ini video musik kedua dengan angka penayangan 10 digit dari Linkin Park setelah Numb. Video ini menampilkan seluruh anggota band kala itu Chester Bennington, Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Rob Bourdon, dan Phoenix Farrell.

Serba-serbi Lagu In the End

Diunggah pada 2009

Dikutip dari Antara pada Rabu, 16 April 2025 dalam laporan Billboard, lagu In the End dirilis tahun 2000 sebagai bagian dari album perdana Linkin Park Hybrid Theory. Video musik In the End diunggah pada Oktober 2009.

Seluruh Anggota

Mike Shinoda seluruh anggota terlibat dalam membuat lagu tersebut. "Saya yang membuat (isian musik) piano dan lirik chorus. Brad (Delson, gitar) muncul dengan gitar di bait dan kami mengerjakan bassline serta komposisi. Dari sana, saya pikir semua orang di band mulai ikut campur menambahkan bagian mereka dan saling mengkritik bagian masing-masing," katanya dikutip dari Blabermouth.

Ia menceritakan ketika sebelum masuk studio untuk rekaman seluruh anggota ingin melepaskan ketukan yang awalnya Shinoda tulis untuk bait. "Meminta Rob (Bourdon drum) membuat yang baru merupakan yang kami rekam," katanya.

Tanggapan Chester Benington

Vokalis Chester Bennington sempat tidak menyukai In The End saat pertama kali direkam. "Saya tidak pernah menjadi penggemar 'In The End' dan sejujurnya saya bahkan tidak ingin lagu itu ada dalam rekaman," katanya pada 2012.

"Sering kali sesuatu yang saya suka sangat sedikit orang lain yang menyukainya," katanya. Menurut dia lagu yang disukai para penggemar Linkin Park biasanya juga yang ia suka. Namun ada juga sebagian yang tidak ia suka ."Itu memberi saya apresiasi baru untuk lagu-lagu tersebut. Sekarang saya menyukai 'In The End' dan saya pikir itu adalah lagu yang sangat bagus. Saya benar-benar merasakan bagusnya lagu itu hanya sulit untuk saat itu."

Peringkat Billboard Hot 100

Lagu ini mencapai peringkat 2 di Billboard Hot 100. Saat ini masih menjadi lagu band rock dengan peringkat tertinggi dalam tangga lagu tersebut. Linkin Park sebelumnya melampaui 2 miliar penayangan di YouTube yaitu Numb (2003).

Pilihan Editor: Iwan Fals Kena Marah di Konser Linkin Park