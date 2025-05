TEMPO.CO , Jakarta: Dalam konser di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Jumat malam ini, 11 September 2015, Bon Jovi akan membawakan sekitar 20 lagu.



Lagu-lagu itu antara lain:



- Livin’ On A Prayer

- You Give Love A Bad Name

- Wanted Dead or Live

- Keep The Faith

- Bad Medicine

- Runaway

- Never Say Goodbye



Bon Jovi telah merilis 13 album studio ditambah dua album kompilasi dan dua album live. Bon Jovi adalah salah satu band dengan penjualan album tertinggi sepanjang masa, yaitu lebih dari 130 juta album secara global.



Album studio:

1. Bon Jovi (1984)

2. 7800 Fahrenheit (1985)

3. Slippery When Wet (1986)

4. New Jersey (1988)

5. Keep the Faith (1992)

6. These Days (1995)

7. Crush (2000)

8. Bounce (2002)

9. Have A Nice Day (2005)

10. Lost Highway (2007)

11. The Circle (2009)

12. What About Now (2013)

13. Burning Bridges (2015)



Album Live:

1. One Wild Night Live 1985-2001 (2001)

2. Inside Out (2012)



Album Kompilasi:

1. Hard & Hot (1991)

2. Cross Road (1994)

3. Tokyo Road: Best of Bon Jovi (2001)

4. This Left Feels Right ( 2003)

5. Greates Hits (2010)



Ini adalah konser kedua Bon Jovi di Indonesia. Sebelumnya, Bon Jovi yang masih diperkuat gitaris Richie Sambora pernah menghibur 60 ribu penonton di Ancol, pada 6 Mei 1995.



LUHUR TRI PAMBUDI