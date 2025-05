Ini Dia 17 Film Yang Akan Tampil di Festival Film Cannes

BISNIS.COM, Jakarta -Dalam Festival Film Cannes Ke-68 mulai Rabu malam waktu Prancis, deretan film terbaru produksi berbagai negara, termasuk Thailand, akan menggebrak perhelatan ini.



Aktris Natalie Portman akan mempersembahkan film pertamanya sebagai sutradara dalam A Tale of Love and Darkness, selanjutnya Mad Max: Fury Road yang dibintangi Tom Hardy dan Charlize Theron, dan kemudian film produksi Disney-Pixar, Inside Out, yang disutradarai Pete Docter.



Juga ada Amy, film dokumenter musisi Amy Winehouse, film arahan Woody Allen Irrational Man,dan karya terakhir sutradara Gaspar Noe, Love.



Calon-calon kuat penerima Palme d'Or sendiri adalah Carol yang dibintangi Cate Blanchett dan Rooney Mara; film arahan Gus Van Sant yang dibintangi Matthew McConaughey Sea of Trees,Sicario dari Denis Villeneuve yang dibintangi Emily Blunt dan Josh Brolin, dan Macbeth yang dibintangi Michael Fassbender dan Marion Cotillard.



Berikut 17 judul film yang sangat dinantikan menggebrak Festival Film Cannes 2015, dikutip dari Hollywood Reporter.



1. Amy: Film dokumenter tentang mendiang penyanyi Amy Winehouse ini akan tayang 3 Juli di Inggris. Dokumenter ini disutradarai Asif Kapadia yang juga mengarahkan film dokumenter pebalap Formula Satu Ayrton Senna pada 2010.



2. The Assassin: Epos seni bela diri garapan Hou Hsiao-hsien yang dibintangi aktris Shu Qi yang ditarik dari kisah perempuan pembunuh bayaran pada zaman dinasti Tang dan Chang Chen. Film ini sangat dinanti-nantikan di Taiwan. Kritikus film terkemuka THR Todd McCarthy menyebut kembalinya Hou sebagai atraksi nomor satu pada Cannes 2015.



3. Carol: Ini adalah karya Todd Haynes petama di Cannes sejak film produksi 1998 garapannyaVelvet Goldmine. Film bertema kisah cinta dua lesbian yang ditarik dari novel The Price of Salt ini dibintangi Cate Blanchett dan Rooney Mara.



4. Cemetery of Splendour: Film ini garapan sutradara Thailand Apichatpong Weerasethakul yang pernah memenangi Palme d'Or 2010. Sihir, penyembuhan, romansa, dan impian menjadi tema film yang mengisahkan petualangan seorang ibu rumah tangga dalam memahami diri dan dunia sekelilingnya.



5. Inside Out: Pete Docter kembali ke Cannes dalam film animasi yang diisi suara bakat-bakat seperti Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black dan Mindy Kaling. Film ini akan mulai tayang di biosko pada 19 Juni.



6. Irrational Man: disutradarai Woody Allen dan dibintangi Joaquin Phoenix yang memerankan seorang profesor filsafat, Emma Stone dan Parker Posey.



7. The Lobster: Dalam kisah cinta yang aneh di masa depan ini, Colin Farrell, John C. Reilly, Lea Seydoux, Rachel Weisz dan Ben Whishaw beradu akting di bawah arahan sutradara Yunani Yorgos Lanthimos.



8. Louder Than Bombs: Film karya sutradara Norwegia Joachim Trier ini menceritakan fotografer Isabelle Reed yang diperankan Gabriel Byrne.



9. Love: Karya sutradara Gaspar Noe berbau pornografis ini mengisahkan seorang pria penyendiri yang dua tahun menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita.



10. Macbeth: Sutaradara Australia Justin Kurzel membawa kisah klasik karya Shakespeare ke Cannes dengan menggaet Michael Fassbender dan Marion Cotillard yang memerankan Lady Macbeth.



11. Mad Max: Fury Road: Lanjutan troiloggi Mel Gibson 30 tahun lalu ini disutradarai George Miller dengan menjadikan Tom Hardy dan Charlize Theron sebagai pemeran utama, selain didukung sejumlah bintang seperti Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, Riley Keough dan Rosie Huntington-Whiteley.



12. Sea of Trees: Disutradarai Gus Van Sant dan dibintangi Matthew McConaughey, film ini menceritakan seorang Amerika yang berpetualang ke Jepang untuk mencari makna hidup dan menolong seorang Jepang yang kesasar yang dimainkan Ken Watanabe. Film ini juga dibintangi Naomi Watts sebagai istri karakter yang dimainkan McConaughey.



13. Sicario: Karya terbaru sutradara film Prisoners, Denis Villeneuve, ini adalah drama seputar kartel narkoba Meksiko yang dibintangi Emily Blunt, Josh Brolin dan Benicio del Toro. Film ini akan tayang di bioskop pada 18 September.



14. A Tale of Love and Darkness: Ini adalah debut Natalie Portman sebagai sutradara. Drama ini ditarik dari memoar penulis dan wartawan Israel, Amos Oz.



15. The Tale of Tales: Film fantasi horor ini dibesut sutradara Italia Matteo Garrone, namun dibintangi bintang-bintang Hollywood Salma Hayek, John C. Reilly dan Vincent Cassel.



16. La Tete Haute: Film Prancis yang dibintangi Catherine Deneuve ini menceritakan perjuangan menegakkan keadilan dari seorang perempuan hakim.



17. Youth: Sutrada peraih Oscar, Paolo Sorrentino, mengajak Michael Caine memerankan dirigen orkestra yang sudah pensiun. Film ini juga dibintangi Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz dan Paul Dano.

