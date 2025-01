Isabella Rossellini Raih Nominasi Oscar Perdana, Kenang Orang Tua dan David Lynch

TEMPO.CO , Jakarta - Isabella Rossellini baru saja masuk nominasi Oscar pertamanya di usia 72 tahun. Pada Kamis, 23 Januari 2025, Rossellini diumumkan masuk dalam kategori Best Supporting Actrees untuk perannya sebagai Sister Agnes dalam film thriller berlatar Vatikan, Conclave (2024). Ia bersaing dengan nama-nama besar seperti Ariana Grande (Wicked), Monica Barbaro (A Complete Unknown), Felicity Jones (The Brutalist), dan Zoe Saldana (Emilia Perez).

Rossellini berasal dari keluarga pesohor ternama. Dilansir dari The Hollywood Reporter , ibunya, Ingrid Bergman meraih tujuh nominasi Oscar dan tiga kemenangan—sementara ayahnya, Roberto Rossellini, pernah dinominasikan untuk penulisan naskah pada 1950. Namun, meski memiliki warisan besar, Rossellini baru berhasil meraih nominasi Oscar setelah empat dekade berkarier.

Perannya sebagai Dorothy Vallens dalam Blue Velvet sempat memenangkan penghargaan Independent Spirit Award untuk Best Actress, tapi film itu gagal mendapat pengakuan dari Oscar. Tahun-tahun berikutnya, Rossellini membangun kariernya dengan tampil dalam film besar seperti Death Becomes Her (1992) dan Fearless (1993), hingga karya-karya independen seperti La Chimera (2023) garapan Alice Rohrwacher. Bulan lalu, European Film Academy jugaa menganugerahkan Lifetime Achievement Award kepadanya untuk kontribusi di dunia perfilman.