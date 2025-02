Jazz Aula Barat Gelar Konser Tribute to Arifin Panigoro karena Selalu Dukung Musik Jazz

Penampil lainnya yaitu Gail Satiawaki, Yoes JF, Nenden Shintawati, Amalia Ramdhan, Natasya Elvira, Mahanada Putra Yapari, ITBJazz, dan Salamander Big Band, serta Mus Mujiono. Beberapa tembang yang dibawakan seperti instrumental 'Winter Games', 'People', 'The Good Life', 'All Night Long', 'If You Never Fall in Love with Me'. Mus juga menyanyikan lagu-lagunya sendiri yakni 'Arti Kehidupan', 'Tanda-tanda', 'On Broadway,' dan 'Beyond The Sea'.

Sejarah Perhelatan Musik Jazz Aula Barat

Menurut Imelda, Jazz Aula Barat merupakan perhelatan musik jazz yang dirintis sejak 2013. Penggagasnya yaitu Riza Arshad musisi jazz lulusan Seni Rupa ITB angkatan 1981. Hingga 2019, panitia telah menggelar sebanyak enam kali konser jazz di Aula Barat ITB. Selama itu pula pertunjukan diterapkan berbayar. Seperti yang sekarang, harga tiketnya Rp 200 ribu untuk kalangan umum dan Rp 50 ribu bagi mahasiswa. “Hasil dananya untuk unit kegiatan mahasiswa musik jazz di ITB,” ujarnya.