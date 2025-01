Kembali ke Dunia Akting, Lee Min Ho Lebih banyak Merenung

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar aktor Lee Min Ho saat ini tengah merayakan kembalinya bintang The Heirs tersebut dalam layar drama setelah hampir 5 tahun hiatus. Lee Min Ho kembali membintangi drama terbaru berjudul When the Stars Gossip yang tayang sejak Sabtu, 4 Januari 2025. Dalam proyek kali ini, aktor 37 tahun ini beradu peran dengan Gong Hyo Jin– yang juga dikenal sebagai aktris dengan nama besar.

Dilihat dari media sosial Instagram pribadinya, Lee Min Ho telah membocorkan proyeknya jauh-jauh hari dengan mengunggah postingan yang menunjukkan kebersamaannya dengan Gong Hyo Jin. Drama tersebut kemudian ditanggapi berbagai komentar dari penggemar mereka. Sebagian besar dari mereka mendukung proyek kembalinya Lee Min Ho setelah hiatus.

"Sudah lima tahun sejak terakhir kali saya bermain drama Korea," kata Lee Min Ho dalam konferensi pers pada Rabu, 18 Desember 2024 seperti dilansir dari Antara.

Pada proses syuting drama ini, Lee Min Ho mengungkapkan banyak perubahan yang terjadi pada dirinya. Dia mengungkapkan lebih banyak merenung untuk mendapatkan esensi dari pekerjaan yang ia jalani selama ini. Dulu Lee Min Ho banyak menerima tawaran akting, tetapi belum menemukan yang selama ini ia cari.

"Saat memasuki usia 30-an, saya merenungkan bagaimana menjadi aktor yang dapat memberi sesuatu kembali, daripada menjadi aktor yang terus-menerus disibukkan dengan pekerjaan. Saya butuh waktu untuk mengisi ulang energi baru untuk mengatasi masalah tersebut.”

Lee Min Ho menjelaskan jika dirinya harus menghabiskan banyak waktu untuk bekerja di industri ini.

“Karya-karya itu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Karena itu, jeda ini tidak terasa selama yang saya kira. Saya akan segera merilis film dan film itu juga butuh waktu lama untuk diproduksi, seperti drama ini," ujarnya.

Dalam prosesnya Lee Min Ho memikirkan sudut pandang baru dengan membayangkan dirinya melakukan perjalanan ke luar angkasa.

"Saya memiliki mimpi baru untuk melarikan diri dari kompromi dan kehidupan yang membosankan di dunia nyata, dan saya ditugaskan untuk melakukan misi dan pergi ke luar angkasa," ucap Lee Min Ho soal karakter Gong Ryong.

Ia mengungkapkan karakter yang diperankannya sangat segar dan penuh temuan baru. “Karakter yang menemukan dirinya sendiri, menemukan cinta baru, dan menemukan kehidupan baru di ruang yang tidak dikenal di mana tidak ada apa-apa.” lanjutnya. Lee Min Ho juga menambahkan, "Dalam dunia yang terus-menerus mencari rangsangan, drama ini menawarkan kisah mengharukan tentang hubungan antarmanusia.”

Sinopsis When the Stars Gossip

Dilansir dari Antara, drama ini menceritakan hubungan unik antara seorang turis dan kapten stasiun luar angkasa yang pada akhirnya melibatkan bumbu-bumbu romantis. Latar yang digunakan seputar perjalanan menuju luar angkasa oleh sosok Gong Ryong, seorang dokter kandungan dan Eve Kim, kapten kapal luar angkasa yang menjalankan misi rahasia.

Selama perjalanan mereka akan menghadapi peristiwa penuh tantangan dan berbahaya, sampai keduanya menemukan hubungan yang tak terduga. Gong Ryong menghadapi masalah dengan latar belakangnya sehingga harus menyembunyikan identitasnya. Ia berusaha menjalani misi pribadinya tanpa mengungkapkan siapa dirinya.

Di sisi lain, Eve Kim, dikenal sebagai sosok yang keras dan selalu mengikuti aturan, tiba-tiba mengubah pandangan hidup dan cintanya setelah bertemu Gong Ryong. Namun, perjalanan mereka tak semudah apa yang dibayangkan. Ada sosok Kang Gang Su, sebagai karakter pemancing konflik yang tidak terduga dalam drakor tersebut.

Marvela berkontribusi dalam penulisan artikel ini

