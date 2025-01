6 Fakta Seru dari Drakor When the Stars Gossip

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru dari Netflix, When the Stars Gossip, menghadirkan kolaborasi menarik antara dua bintang besar, Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin, yang dikenal sebagai 'Raja dan Ratu Rom-Com.' Chemistry antara keduanya telah menarik perhatian sejak awal, terutama setelah dua episode pertama tayang.

Termasuk Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin, mengadakan konferensi pers daring bersama media internasional. Dalam kesempatan tersebut, mereka berbagi pengalaman dan membahas bagaimana mereka membangun hubungan kerja yang solid di balik layar, termasuk berbagi cerita tentang adegan-adegan yang menjadi sorotan.

Secara keseluruhan, When the Stars Gossip menghadirkan sesuatu yang segar dan ambisius dalam dunia drama Korea. Dengan kombinasi aktor berbakat, produksi berkualitas tinggi, serta cerita yang unik, drama ini menjanjikan menjadi salah satu tontonan paling berkesan tahun ini. Berikut enam fakta menarik tentang "When the Stars Gossip":

1. Reuni Gong Hyo Jin dengan Penulis Seo Sook Hyang

Drama ini merupakan proyek ketiga Gong Hyo Jin bersama penulis ternama Seo Sook Hyang, setelah sukses sebelumnya dengan Pasta dan Jealousy Incarnate. Kedua karya tersebut dikenal berkat cerita yang segar dan karakter yang kuat. Dengan latar luar angkasa sebagai elemen utama, When the Stars Gossip diperkirakan akan memberikan pengalaman baru yang tak terlupakan bagi para penonton.

2. Produksi Ambisius dengan Skala Besar

Sutradara Park Shin Woo, yang pernah menangani It's Okay to Not Be Okay, mengungkapkan bahwa skala produksi drama ini setara dengan mengerjakan tiga drama sekaligus. Menggabungkan latar luar angkasa dan teknologi efek visual yang mutakhir, drama ini bertujuan memberikan pengalaman sinematik berkualitas tinggi.

3. Genre yang Menggabungkan Komedi, Romansa, dan Fiksi Ilmiah

When the Stars Gossip menawarkan perpaduan genre unik dengan elemen komedi, romansa, dan fiksi ilmiah. Berlatar di stasiun luar angkasa, ceritanya berfokus pada Gong Ryong (Lee Min Ho), seorang dokter kandungan yang menjadi turis luar angkasa dengan memiliki misi rahasia, dan Komandan Eve Kim (Gong Hyo Jin), pemimpin stasiun luar angkasa yang perfeksionis. Pendekatan ini menciptakan cerita yang berbeda dari drama Korea pada umumnya.

4. Jadwal Tayang dan Jumlah Episode

Drama ini terdiri dari 16 episode dan tayang setiap akhir pekan, menggantikan slot waktu Love Your Enemy. Sebagai pembuka tahun baru, When the Stars Gossip menawarkan hiburan yang segar dan penuh kejutan untuk penggemar drama Korea.

5. Kolaborasi Perdana Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin

Kolaborasi ini adalah pertama kalinya Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin bekerja sama dalam satu proyek. Lee Min Ho telah dikenal melalui perannya dalam The Heirs dan Legend of the Blue Sea, sementara Gong Hyo Jin memiliki reputasi kuat sebagai ratu komedi romantis dengan karya seperti "Pasta." Kolaborasi mereka langsung menjadi sorotan sejak pengumuman pertama, membuat drama ini sangat dinanti.

6. Efek Visual yang Memukau Dengan latar cerita di luar angkasa