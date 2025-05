Keunikan Syuting AADC 2 Bagi Nicholas Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel "Ada Apa Dengan Cinta 2" (AADC2) memberikan pengalaman berbeda bagi aktor Nicholas Saputra yang menghidupkan kembali karakter ikonik Rangga.



Dalam film pertama yang dirilis 14 tahun silam, lokasi pengambilan gambar hanya berpusat di Jakarta. Sementara AADC 2 mengambil latar belakang di tiga tempat, Jakarta, Yogyakarta, dan New York, AS.



Bagi aktor berdarah Jawa-Jerman ini, syuting di Yogyakarta memberikan sebuah pengalaman berbeda yang menyenangkan ketimbang hiruk pikuk Jakarta. "Nggak ada macet kalau berangkat syuting, udaranya juga segar," ujar Nicholas dalam konferensi pers "Ada Apa Dengan Cinta 2" di Jakarta, Senin.



Pria 31 tahun itu mengaku tidak menemui kesulitan saat harus terjun kembali memainkan karakter yang membesarkan namanya di dunia akting. Namun, ada satu hal yang tak terlupakan, yakni udara dingin yang menusuk tulang ketika syuting di New York "Minus 22 derajat masih terasa sampai sekarang," selorohnya.



AADC 2 akan ditayangkan pada 28 April 2016 dan kembali menghadirkan para pemain lama seperti Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Titi Kamal, Adinia Wirasti, Sissy Priscillia dan Dennis Adhiswara.



Ada pula pemain baru seperti Ario Bayu, Christian Sugiono, Sarita Thaib, dan Dimi Cindyastira.



ANTARA