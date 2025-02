Konser SEVENTEEN di Jakarta, 11 Anggota Tampil Energik di Tengah Cuaca Panas dan Lembap

TEMPO.CO, Jakarta - Konser SEVENTEEN [RIGHT HERE] World Tour hari kedua di Jakarta International Stadium, Minggu 9 Februari 2024, berlangsung meriah. Sebelas anggota grup K-pop Idol itu tampil energik. Meski cuaca Jakarta berbeda dengan negara asal mereka, S.Coups, Joshua, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, The8, Mingyu, Seungkwan, Vernon dan Dino tetap antusias memberikan penampilan terbaik untuk penggemarnya.

Konser dimulai sekitar pukul 18.40 WIB, dibuka dengan lagu "Fear" dari album An Ode tahun 2029, dilanjutkan dengan "Fearless" dari album Heng:garæ tahun 2020, dan "Maestro" dari album 17 is Right Here. Sambutan yang luar biasa dari Carat, penggemar SEVENTEEN, di awal konser membuat para anggota semakin bersemangat.

Mereka pun mengajak Carat untuk bersenang-senang dan membuat kenangan bersama di konser hari terakhir. "Jakarta, Maung-hae. Ayo senang-senang bersama," ujar Hoshi yang menggunakan bahasa Indonesia saat selama perkenalan.

Melihat antusias Carat sebelum konser dimulai, S.Coups sebagai leader SEVENTEEN mengingatkan penggemarnya untuk tetap mengutamakan keamanan, agar konser ini berjalan lancar. Tak hanya itu, karena cuaca yang panas, anggota lainnya, Wonwoo, juga mengingatkan agar Carat minum yang cukup di sela-sela konser.

Konser hari kedua SEVENTEEN [RIGHT HERE} World Tour in Jakarta, di Jakarta Internasional Stadium, Minggu 9 Februari 2024 berlangsung seru dan meriah. Tempo/Yunia Pratiwi

Selama kurang lebih tiga jam, SEVENTEEN menampilkan lagu-lagu hits mereka. Beberapa di antaranya "Super", "God of Music," "Cheers of Youth," "Snap Shoot", hingga "Very Nice." Selain menampilkan lagu-lagu yang ada di setlist konser kali ini, mereka juga menyanyikan sedikit potongan lagu yang tidak ditampilkan sesuai permintaan dari Carat seperti "Clap", "F*ck My Life," "Left & Right". Di bagian akhir konser mereka juga menantang beberapa Carat yang sebelumnya tertangkap kamera saat sesi noraebang atau karaoke singkat, untuk menunjukkan tarian lagu-lagu mereka.

Salah satu penggemar, Orin, mengatakan, sebelas anggota SEVENTEEN itu tetap antusias meski tampil di negara yang cuacanya sangat berbeda dengan Korea Selatan. Menurut Carat asal Jakarta itu, faktor cuaca sedikit mempengaruhi penampilan mereka ditambah jadwal tur konser dunia yang cukup banyak dan berturut-turut. "Tapi tidak mengurangi keseluruhan penampilan, mereka tetap semangat demi Carat," ujarnya kepada Tempo.

Nadia, asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, salah satu Carat, penggemar SEVENTEEN, yang menonton konser grup K-Pop hari kedua di Jakarta International Stadium, Minggu 9 Februari 2025. Tempo/Yunia Pratiwi

Hal senada juga disampaikan Nadia, penggemar yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia memuji penampilan sebelas laki-laki tersebut yang tetap energik meski cuaca di Jakarta yang panas. "Stamina mereka gak ada yang kurang, apalagi Hoshi, keren banget," ujarnya.

Penampilan energik mereka tak bisa dipungkiri berkat Carat yang tak henti berteriak memberikan semangat dari awal hingga akhir konser. Hal ini diakui oleh Wonwoo. Dia mengatakan meski cuacanya agak panas dan lembap tapi berkat dukungan dari Carat, konser ini menjadi luar biasa. "Terima kasih banyak, sehat selalu dan tetap bahagia," ujarnya.

Sementara S.Coups berharap konser ini bisa membuat Carat bahagia. Dia mengatakan akan menyiapkan banyak hal untuk penggemarnya setelah kembali ke Korea Selatan. Seungkwan pun berjanji akan kembali menggelar konser ke Jakarta, bersama Jeonghan dan Jun. "Nanti kalau kami ke sini lagi, kalian akan nonton kami lagi ya," tanya Seungkwan yang disambut teriakan riuh dar penggemar.

SEVENTEEN [RIGHT HERE] World Tour di Jakarta berlangsung selama dua hari, 8-9 Februari 2025. Ini adalah konser ketiga mereka di Jakarta, setelah "SEVENTEEN [BE THE SUN] World Tour dan Be THE SUN additional show pada tahun 2022. Namun tidak seperti konser sebelumnya yang dihadiri 13 anggota lengkap, kali ini tanpa Jeonghan yang sedang wajib militer, dan Jun yang debut sebagai aktor di Cina.