5 Drama Han Ji Eun, Pemain When the Stars Gossip dan Study Group

TEMPO.CO , Jakarta - Han Ji Eun menjadi salah satu aktris Korea yang paling aktif pada Januari 2025. Pada bulan ini, perempuan berusia 37 tahun itu akan kembali ke layar kaca dalam dua drama berbeda, yakni When the Starts Gossip , tayang pada 4 Januari dan Study Group yang memulai penayangan perdana pada 23 Januari.

Dalam drama When the Stars Gossip, Han Ji Eun akan berperan sebagai Choi Go Eun, satu-satunya pewaris dari MZ Group. Dia juga merupakan kekasih Gong Ryong (Lee Min Ho), dan digambarkan sebagai orang yang cantik, cerdas, dan menjadi panutan sekitarnya.