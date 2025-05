Leonardo DiCaprio Menang Besar di Golden Globe

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang film The Revenant, Leonardo DiCaprio, menang besar di ajang Golden Globe 2016, mendapat penghargaan sebagai Aktor Terbaik untuk Film Drama untuk perannya dalam film The Revenant.



Dia mengalahkan nominator lain, seperti Bryan Cranston (Trumbo), Michael Fassbender (Steve Jobs), Eddie Redmayne (The Danish Girl) dan Will Smith (Concussion).



Menyebut ini sebagai tahun hebat dalam perfilman, DiCaprio mengucapkan selamat kepada aktor-aktor lain dalam kategori yang sama sebelum berbicara tentang pembuatan The Revenant, yang mendapat penghargaan kategori Film Drama Terbaik di ajang tersebut. Dua tahun lalu kami menemukan diri kami tenggelam jauh di alam dengan semua komplikasi dan semua keindahan yang diberikan secara sinematografi," kata DiCaprio seperti dikutip E Online.



"Film ini tentang bertahan hidup. Tentang adaptasi. Ini tentang kemenangan semangat manusia, dan lebih dari apa pun, ini tentang kepercayaan," kata aktor 41 tahun itu.



Dia juga berterima kasih kepada sang sutradara Alejandro Inárritu dan pasangan mainnya Tom Hardy untuk kerja sama mereka dalam film. Tentang rekan mainnya Hardy, DiCaprio mengatakan dia tahu dalam kehidupan nyata rekan mainnya, "tidak akan pernah menguburnya hidup-hidup dan meninggalkannya mati seperti itu."

ANTARA