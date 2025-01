Lima Film Horor Korea Tuk Sambut Halloween

Sinopsis Dongjae: The Good or The Bastard, Kisah Jaksa Korup yang Ingin Berubah

The Master's Sun mampu menggabungkan genre horror dan drama komedi dengan pas. Drama yang rilis tahun 2013 ini bercerita tentang hubungan unik Tae Gong Sil (Gong Hyo Jin) dan Joo Joong Won (So Ji Sub).

Nam Da Jung (Kim So Eun) ikut berpartisipasi dalam reality show Liar Game. Ini adalah permainan psikologi yang dipandu oleh Kang Do Young (Shin Sung Rok). Pemenang permainan akan mendapat hadiah uang dalam jumlah banyak.

Demi memenangkan Liar Game, Nam Da Jung mendapat bantuan profesor Ha Woo Jin (Lee Sang Yoon). Drama yang rilis tahun 2014 ini merupakan adaptasi manga Jepang. Permainannya sulit ditebak serta latar belakang kisahnya menyimpan kengerian tersendiri.

Oh My Ghostess

Oh My Ghostess lagi-lagi mengkombinasikan horror dan komedi romantis. Na Bong Soon (Park Bo Young) adalah pelayan restoran dengan indera keenam. Suatu hari, Na Bong Soon dirasuki oleh hantu Shin Soon Ae (Kim Seul Gi). Tujuannya untuk mendekati koki Kang Sun Woo (Jo Jeong Suk).