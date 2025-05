Meghan Trainor Menangis Terima Grammy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Trainor tidak dapat menahan tangis bahagia saat ia diumumkan menjadi pemenang Grammy Awards untuk kategori Best New Artist.



"Maaf, saya menangis," katanya saat memberi ucapan kemenangan di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin, 15 Februari 2016, malam waktu setempat.



Dengan terbata-bata, ia mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang membantunya berkarya selama ini. Ia kembali terisak saat berterima kasih kepada orang tuanya.



Perempuan asal Massachusetts ini mencuri perhatian sejak 2014 dengan lagu All About That Bass. Ia sebetulnya telah merilis album Meghan Trainor pada 2009.



Trainor mengungguli Courtney Barnett, James Bay, Sam Hunt, dan Tori Kelly.



ANTARA