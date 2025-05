Mengapa Artis Youtube Jadi Pembuka Konser Bon Jovi ?

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi yang terkenal melalui YouTube Sam Tsui akan membuka konser Bon Jovi Live! In Jakarta malam ini.



"Kurang dari dua belas jam sebelum kami tampil membuka Bon Jovi dan bermain di depan 40.000 penggemarnya... tidak tertekan #BonJoviJakarta #YTCenterStage," tulis Tsui melalui Twitter.



Tsui juga mengunggah sebuah video dirinya berlatar panggung Bon Jovi nanti malam di Gelora Bung Karno di akun tersebut.



Samuel Story Tsui terkenal sejak ia menyanyikan lagu-lagu terkenal dari penyanyi populer seperti Britney Spears, Adele Taylor Swift dan Justin Timberlake.



Salah satu video terbarunya yang menyanyikan lagu "Photograph" dari Ed Sheeran telah ditonton lebih dari 300 ribu kali sejak diunggah tiga minggu yang lalu.



Hingga kini, Tsui yang sering berkolaborasi dengan Kurt Hugo Schneider telah memiliki 2,1 juta pelanggan di YouTube.



Penyanyi berusia 26 tahun ini pertama kali merilis album berisi lagu orang lain yang ia nyanyikan ulang pada 2010, antara lain berisi lagu dari Beyonce, Jason Mraz dan Lady Gaga.



Lulusan Yale University ini memulai debutnya di YouTube pada 2011, antara lain menyanyikan "Hold It Against Me" milik Britney Spears.



Ia merilis album "Make It Up" pada 2013 dan pernah tampil di Singapura dan Hong Kong.



ANTARA