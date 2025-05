Michael Learns to Rock Hibur Fans di Solo, Jakarta, Surabaya

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah menggelar konsernya di Solo, Jawa Tengah, grup musik beraliran pop/rock Michael Learns To Rock atau lebih dikenal dengan sebutan MLTR kembali menggelar konser di Jakarta. Konser MLTR ini akan berlangsung dalam pertunjukan dalam tajuk MLTR - Indonesia Valentine Tour jelang perayaan Hari Valentine besok.



"Animo pecinta musik Indonesia atas MLTR masih sangat bagus, konser mereka selalu dipadati penonton dan minta diperpanjang di kota lain,” ujar Managing Director Marygops Studio Shaane Harjani dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat 12 Februari 2016.



Grup musik yang digawangi olehJascha Richer, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher ini memulai tur Indonesianya sejak semalam, 11 Februari 2016 di Alila Hotel Ballroom Solo. Selanjutnya mereka akan menggebrak penggemarnya di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Jakarta pada 13 Februari 2016 besok dan menutup turnya di di Grand City Convention Hall, Surabaya pada 15 Februari 2016 mendatang.



Grup musik asal Denmark ini telah memiliki lehih dari 30 hits lagu memlalui 10 albumnya mulai dari Michael Learm to Rock (1991), Colours (1993), Played on Pepper (1995) hingga yang terakhir dengan 25-The Complete Singles yang rilis tahun lalu. Managing Director Warner Music Indonesia Toto Widjojo mengatakan, "MLTR selalu mendapat respon luar biasa dan memiliki tempat tersendiri untuk para hati penggemar musik Indonesia.”

Tiket bisa dibeli langsung atau online di kantor Marygops Studio maupun secara online di rajakarcis.co atau di marygops.com. Terdapat 5 kelas yang ditawarkan yang masing-masing memiliki tarif sebagai berikut yang berkisar mulai Rp. 500 ribu- Rp 1 juta.



DINI TEJA